



Шаг назад: Эксперты критикуют решение вернуть места для курения в Бен-Гурионе

Министерство здравоохранения и другие организации резко раскритиковали Управление аэропортов Израиля за восстановление мест для курения в аэропорту Бен-Гурион.



Одно специально отведенное место для курения уже имеется, и ожидается, что вскоре откроется еще больше, примерно через три года после того, как аэропорт ликвидировал все места для курения в своих терминалах. По данным 12 канала, решение вернуть места для курения было принято после того, как сотрудники аэропорта пожаловались, что путешественники игнорируют запрет и закуривают в туалетных кабинках аэропорта.



Доктор Шарон Элрой-Прейс, руководитель отдела общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, считает, что этот шаг противоречит национальной цели по сокращению уровня курения в Израиле, который недавно увеличился до 20% после десятилетий спада. Ежегодно около 8000 израильтян умирают от болезней, связанных с курением, в том числе 800 из них – от пассивного курения.



“Это разрушительное решение вернет Израиль в 1950-е годы, когда курение было разрешено в автобусах и в самолетах были места для курения”, – заявила Израильская онкологическая ассоциация. “В то время как другие страны двигаются вперед и принимают законы, запрещающие курение, а аэропорты по всему миру закрывают места и комнаты для курения, Израиль делает шаг назад”.



Израильская медицинская ассоциация и Ассоциация врачей общественного здравоохранения указывают на влияние табачных и никотиновых компаний и допускают возможность того, что “коммерческие соображения сыграли роль в решении снова разрешить курение в аэропорту”.