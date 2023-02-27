



Северный округ "Клалит" расширяет услугу заказа из аптеки на дом

За последнее время добавился ряд новых услуг, предоставляемых в аптеках «Клалит» Северного округа:



1. Можно заранее заказать лекарства в аптеке, приехать в аптеку и забрать их. Оплата производится через платёжное обязательство (ораат хиюв), подписанную пациентом, и когда заказ готов, клиенту отправляется уведомление. Это бесплатная услуга, предназначенная для лиц старше 18 лет.



2. Есть возможность заказать лекарства с доставкой на дом. Оплата производится через платёжное обязательство (ораат хиюв). Стоимость доставки 27 шекелей. Для лиц в возрасте 75 лет и старше, а также для тех, кто заказал лекарства и безрецептурные препараты на сумму 150 шекелей и более - доставка бесплатна.



В обоих случаях можно также заказать постоянные лекарства на срок более одного месяца (до четырех месяцев).

Заказ осуществляется через личный кабинет на сайте «Клалит», либо через приложение «Клалит». При оформлении заказа запросить консультацию с фармацевтом.



3. Есть возможность приобретения аппарата TYTO в аптеках «Клалит» Северного округа:

Аппарат TYTO позволяет проводить диагностику всем членам семьи, не выходя из дома. Это революционный, компактный и простой в использовании прибор, с помощью которого можно дистанционно проверить: температуру, сердце, пульс, легкие, горло, уши, живот и кожу, а также проконсультироваться с врачом по видеосвязи. Услуга доступна для членов больничной кассы «Клалит» даже когда поликлиники закрыты, и вся информация документируется лечащим врачом в личном деле пациента.



«Мы начали предоставлять эти услуги в период коронавируса, и постоянно расширяем количество аптек и населенных пунктов, в которых предоставляются услуги. Мы постоянно работаем над улучшением, адаптацией и доступностью услуг для наших клиентов», — заключила Ципи Битон, окружной фармацевт «Клалит» Северного округа.



Фото предоставлено «Клалит» Северный округ.

