Сердце, тебе не хочется покоя… (с)

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен», - сказал один известный персонаж не менее известного романа Булгакова. И был прав. Но это лишь половина правды. Зачастую человек преждевременно смертен по собственной вине. Порой – просто из-за собственной лени. Лени, ведущей нас ко многим болезням, которые можно предотвратить. В первую очередь речь о сердечно-сосудистых заболеваниях.



Эти заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.



Что становится причиной этих заболеваний и как предохранить себя от них, мы спросили у доктора медицинских наук, профессора, врача-кардиолога Яны Артуровны Орловой. Помимо прочего, доктор Орлова является членом рабочей группы Европейского общества кардиологов "Гипертония и сердце" (ESC Working Group on Hypertension and the Heart) и членом европейской Ассоциации по изучению структуры и функции артерий (ARTERY). Также она входит в состав редколлегии журналов «Кардиология» и «Технологии живых систем». Исследователь и член комитета по конечным точкам ряда международных клинических исследований.



- Доктор, всем известно, что сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются главной причиной смерти людей. Каковы факторы риска возникновения таких заболеваний?



- Медицинским сообществом был проведен ряд исследований по выявлению факторов ССЗ, с которыми мы сталкиваемся каждый день. К ним относятся самые обычные вещи, начиная с неправильного питания и заканчивая стрессом. Также к ним относят нарушения липидного обмена, повышенный уровень холестерина, повышенное артериальное давление, низкую физическую активность, курение и даже сон, а точнее его нарушения.



- Какие сердечно-сосудистые заболевания – самые распространенные?



- Если говорить про ССЗ, которые больше всего ассоциируются со смертностью, то это конечно ССЗ, связанные с атеросклерозом. Инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность.



- От них страдают только пожилые люди или молодые тоже?



- Безусловно, чаще всего ССЗ присущи пожилым людям, это в полной мере возраст-ассоциированные заболевания. Раньше подобным болезням были больше подвержены мужчины, они заболевали намного раньше женщин, но сейчас, когда продолжительность жизни повысилась, женщины болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями не меньше. Более того, хотя они и заболевают позже, но гораздо чаще мужчин. Также, в связи с тем, что все факторы риска присущи сегодня людям любого возраста, сердечно-сосудистые заболевания начали молодеть и все чаще возникают в раннем возрасте.



- Насколько занятия спортом могут нивелировать вредные факторы?



- Со спортом здоровье не связано, это специфическая деятельность, а вот физическая активность является одним из ведущих факторов: в настоящее время её перестали рассматривать как исключительно реабилитацию или профилактику, публикуется все больше исследований, где физическая активность (как правило аэробная) используется как метод лечения различных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Последние данные говорят о том, что даже 2 минуты высокой физической активности в день способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.



- На самом ли деле исключение жирной и мясной пищи может предотвратить ССЗ?



- Стоит понимать, что жиры бывают разные. Например, снижение потребления животных жиров хотя бы на 5-10% и замена их на омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (их содержит, например, рыба) на 25% снижает риск ССЗ, а использование трансжиров, таких как маргарин, крайне отрицательно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Вред от них даже больше, чем от жиров животного происхождения. При этом растительные жиры практически нейтральны и никак не влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, если, разумеется, не злоупотреблять ими и не набрать слишком большой вес.



- Мы знаем, что курение вредно для дыхательной системы. Смолы из дыма могут вызвать рак легких, горла и др. А насколько сильно курение сигарет ухудшает функционирование сердечно сосудистой системы и чем именно?



- Дело в том, что в процессе курения происходит нарушение функции эндотелия сосудов, что является одним из основных путей развития атеросклероза. У курения много компонентов, есть те, которые непосредственно связаны с табаком и процессом его сжигания. Более того, существуют исследования, которые гласят, что курить в пределах города гораздо опаснее и вреднее, нежели за его чертой. Если в отношении дыхательной системы существует дозозависимый эффект: чем больше вы курите, тем вам хуже, то в отношении сердечно-сосудистой системы нет безопасного минимума. Даже если вы выкуриваете по одной сигарете в день, это очень пагубно влияет на ваше сердечно-сосудистое здоровье. Что касается способов отказа от курения, то конечно здорово, если человек может просто затушить сигарету и больше никогда к этому не возвращаться, но, как мы знаем, отказаться от привычек бывает очень нелегко. Сложный мир, много стрессов, короткий горизонт планирования, а процесс курения здесь и сейчас доставляет человеку определенное удовольствие, и он не склонен слушать врача с предостережениями про инфаркт, который когда-то потом должен случиться.



- Совершенно однозначно, что для любого человека лучшей альтернативой является полный отказ от курения. Тем же, кто не делает этого, стоит ли перейти на альтернативные варианты, например системы нагревания табака? Является ли это менее вредным и почему?



- Существуют различные способы отказаться от курения, начиная с никотиновых пластырей и заканчивая системами нагревания табака, которые могут стать переходным мостом от злой привычки к чистым легким и свежему воздуху. Сначала я была крайне скептически настроена к подобным системам, поскольку, как ученый, я понимаю, что первоначальные исследования производились на маленьких группах людей, а результат массового потребления никотина таким путем мог оказаться совершенно иным. Но впоследствии стали приходить результаты более масштабных независимых исследований, которые показали, что альтернатива курению в виде систем нагрева табака наносит меньший удар по организму, нежели курение обычных сигарет.



- Как, по-вашему, следует поступать на государственном уровне для развития регулирования никотинсодержащей продукции с точки зрения информирования курильщиков о возможностях снижения вреда? Делать ли различия в ограничительных и налоговых мерах между обычными сигаретами и бездымными альтернативами?



- Честно говоря, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, так как государственная политика не мой конек. Мне кажется, что законы об ограничении потребления табака в общественных местах, сыграли свою положительную роль. Мне показалось, что идея, которая появилась в Британии, о выписке рецептов на альтернативные методы употребления никотина имеет смысл, поскольку это адресно касается курящих людей. Если бы я определяла профилактическую стратегию, то, наверное, предложила бы прицельно информировать курящих людей о проблемах, которые могут возникнуть в связи с их вредной привычкой, и об альтернативных методах употребления табака, для предпочтительного перехода к полному отказу от курения.



Беседовал Алексей С. Железнов