



Семейный врач из "Клалит" в Мевасерет-Цион получила еженедельную Премию Даниэли

Еженедельная премия Даниэли является частью проекта по избранию «Лучшего врача страны». В течение трех месяцев фонд собирает рекомендации, и в конце процесса отбираются около 12 врачей, которые получают звание «Лучший врач страны». При сборе рекомендаций руководство «Премия Даниэли» награждает благодарственными письмами врачей, отобранных на основании рекомендаций пациентов.



справа налево: д-р Мирела Штерн, заведующая поликлиникой «Клалит» в Мевсарет-Ционе, д-р Лариса Малконян, семейный врач, Моран Савйон, д-р Веред Исраэль, медицинский директор «Клалит» Иерусалимского округа



Д-р Лариса Малконян, семейный врач, специалист по внутренним болезням и гериатрии, репатриировалась в Израиль в 1998 г. из Еревана, столицы Армении, где получила медицинское образование и специализировалась в области кардиологии, а с 2010 г. работает в поликлинике «Клалит» в Мевасерет.



«Я была очень взволнована и удивлена, когда вместе с моей пациенткой в мой кабинет вошли сотрудники поликлиники «Клалит» Мевасерет, главный районный врач и представители «Премии Даниели». Я не ожидала, что получую эту премию на основании рекомендательного письма от Моран Савьен. Мне посчастливилось работать в клинике с высокопрофессиональной командой. Исключительная совместная работа всего коллектива на благо пациентов способствует ощущению семьи и дома. Я чувствую призвание к моей работе и большое удовлетворение от ее выполнения. Я благодарна за признание моих заслуг и продолжаю выполнять свою работу ради моих пациентов", – делится доктор Малконян.



справа налево: Малки Гиль, директор "Премии Даниели", доктор Лариса Малконян, семейный врач, удостоенная награды, Моран Савйон, которая рекомендует доктора Малконян



Моран Савион, которая рекомендует доктора Ларису Малконян, написала в своем письме: «Доктор Малконян был семейным врачом моей семьи не менее 15 лет. В течение этих лет доктор Малконян сопровождала и сопровождает меня на моем жизненном пути через трудности и удары, а также успехи и радости. Доктор Малконян – врач от Б-га, она обладает редкой способностью, столь необходимой врачам вообще и семейным врачам в частности, видеть человека в целом, его душу, его прошлое и будущее, семейный анамнез, прошлые и текущие диагнозы, и быстро ориентироваться в правильной постановке диагностике и подборе лечении.

Дверь доктора Малконян всегда открыта, для всех, кто в ней нуждается. У нее никогда не будет очереди, она всегда найдет время для пациента, который в ней нуждается, даже если в дневнике нет формального места. Она очень терпеливо отзывается на каждую жалобу пациента, большую или маленькую, и всегда серьезно относится к любой проблеме.

Помимо своих человеческих качеств, доктор Малконян очень работает очень тщательно, всегда проводит все необходимые анализы, знает, куда и когда направить на дополнительную профессиональную консультацию, принимает во внимание мнения других врачей разных специальностей. Мы, как пациенты, чувствуеи, что находимся в лучших руках, что врач заботится об о нашем физическом и психическом здоровье, и благополучии каждого из нас».



справа налево: Энаэль Зарбив, заведующая сестринским делом в администрации «Харель», Шарон Малих, административный директор «Харель», Лия Перец, административный директор поликлиники «Клалит» в Мевсарет-Ционе, доктор Лариса Малконян, семейный врач и лауреат премии, Моран Савйон, рекомендатель, д-р Р. Мирела Штерн, заведующая поликлиникой «Клалит» в Мебашерете, и д-р Веред Исраэль, медицинский директор «Клалит» Иерусалимского округа.



На церемонии награждения, которая состоялась в понедельник (24.04.23) присутствовали Моран Савион, директор фонда «Даниэли», медицинский директор «Клалит» Иерусалимского округа и представители администрации «Харель».



Во время церемонии Моран Савйон добавила: «Мы счастливы, что доктор Мелконян - наш семейный врач. Как пациент, я чувствую, что нахожусь в надежных руках, и всегда есть кто-то, кто заботится о моем благополучии, кто искренне заинтересован в моем здоровье. Я получаю медицинское обслуживание, о котором можно только мечтать».



Доктор Веред Исраэль, медицинский директор Иерусалимского округа: «Уважаемая доктор Малконян, я благодарю вас за ваш профессионализм, заботу, отзывчивость и готовность сделать все возможное для ваших пациентов! Я горжусь вашим избранием и радуюсь вместе с вами."



Директор «Премии Даниэли» Малки Гиль: «На протяжении всего года врачи отдают свои сердца и души, проявляя профессионализмом, человечностью и бесконечную самоотдачу, работая для каждого из нас день и ночь. «Премия Даниэли» - это возможность выразить этим врачами признательность и благодарить их.

«Премия Даниэли» была учреждена в память о покойной Даниэли Зонненфельд, преданном волонтере с огромным сердцем, которая погибла в автокатастрофе на дороге из волонтерского отделения онкологического отделения больницы «Шнайдер» в 2015 году, ей было всего 20 лет. Несчастный случай прервал ее стремление стать «врачом с большим сердцем» (Даниели поступила на медицинский факультет в Беер Шеве).

На сегодняшний день получено более полумиллиона рекомендаций на получение «Премии Даниэли» , из них 259 000 на врачей общей практики. Я счастлива, что из всех врачей вас «Клалит» вас выбрали первой».





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