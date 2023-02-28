



Семь здоровых привычек снижают риск развития деменции

Новое исследование предполагает, что принятие семи здоровых привычек в среднем возрасте может помочь снизить риск развития деменции. Исследование, в котором участвовали женщины в течение 20 лет, будет представлено на ежегодном собрании Американской академии неврологии в Бостоне.



Эксперты обнаружили, что активный образ жизни, правильное питание, поддержание здорового веса, отказ от курения, поддержание нормального артериального давления, контроль уровня холестерина и низкий уровень сахара в крови могут снизить вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Деменция — это группа симптомов, которые со временем ухудшаются и включают потерю памяти, спутанность сознания, проблемы с речью и потребность в помощи в повседневной жизни.



Памела Рист, доцент из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, говорит: “Поскольку теперь мы знаем, что деменция может начаться за десятилетия до постановки диагноза, важно узнать больше о том, как ваши привычки в среднем возрасте могут повлиять на ваше здоровье”



В исследовании приняли участие 13 720 женщин, средний возраст которых на момент начала исследования составлял 54 года. У 1771 женщины, или у 13 процентов участников исследования, развилась деменция. По каждому из семи факторов здоровья люди получали ноль баллов за плохое или “промежуточное” здоровье и один балл за идеальное здоровье, то есть общее возможное количество баллов составляло семь.



Средний балл составил 4,3 в начале исследования и 4,2 десять лет спустя. После поправки на такие факторы, как возраст и образование, исследователи обнаружили, что при каждом увеличении балла на один балл риск развития деменции у человека снижался на 6 процентов.



“Людям может быть полезно знать, что, предпринимая такие шаги, как получасовые упражнения в день или контролируя свое кровяное давление, они могут снизить риск развития деменции”, – считает доцент Рист.



Сьюзан Митчелл, глава отдела исследований болезни Альцгеймера в Великобритании, объясняет: ”Деменция затрагивает всех, но у женщин она развивается гораздо чаще, чем у мужчин. Независимо от нашего пола, мы все можем предпринять простые шаги, чтобы снизить риск слабоумия. Помимо того, что мы должны быть активными и заботиться о своем сердце, хороший ночной сон, нагрузка на наш мозг и поддержание связи с окружающими людьми могут помочь снизить наши шансы на развитие деменции”.



“Хотя некоторые факторы риска, такие как возраст и генетика, находятся вне нашего контроля, это предварительное исследование подтверждает существующие доказательства того, что факторы образа жизни играют роль в риске деменции”, – добавляет Митчелл.