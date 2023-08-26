



Семь продуктов, способных испортить настроение

Мало кто знает, но причиной плохого настроения может стать не только погода или проблемы. Некоторые продукты также способствуют ухудшению настроения. Известно, что за наше хорошее настроение отвечает гормон серотонин. Но мало кто в курсе, что 90% серотонина производит кишечник. Таким образом настроение напрямую связано с пищеварением.



Диетическая газировка

Подсластитель аспартам, используемый в таких напитках, содержит аминокислоту фениланина, которая тормозит выработку серотонина.



Мюсли

В хлопьях и мюсли слишком много сахара. Попадая в ЖКТ, он вызывает шквальную выработку серотонина, и вы чувствуете подобие эйфории, но затем уровень сахара стремительно падает, а вместе с ним и ваше настроение.



Пищевые красители

Да, пончики в цветной глазури и другие украшенные сладости выглядят более аппетитно, но при переваривании они образуют соединения, снижающие выработку серотонина. Так что лучше выбирайте натуральные начинки и глазури.



Фаст-фуд

Гидрогенизированные масла, содержащиеся в блюдах фаст-фуда, нарушают баланс омега-кислот в организме, что приводит к снижению выработки серотонина на длительный период.



Маргарин

Забавный факт – маргарин не едят даже тараканы. Потому что это чистый трансжир, который тяжело переваривается и образует кучу вредных соединений.



Соленые закуски

Орешки, соломка, крендельки, семена – все, что мы любим погрызть, содержит усилитель вкуса глютамат натрия. Последние исследования доказывают, что его избыток отрицательно сказывается на балансе серотонина. То есть пару орешков вам жизнь не испортят, но все же не стоит увлекаться.



Лапша быстрого приготовления

В лапше есть пакетик с приправами, которые, как правило, содержат BPA-вещество. Его наш организм воспринимает как серотонин. Получив гормон извне, организм снижает его собственную выработку, и – прощай, хорошее настроение.