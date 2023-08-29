



Семь продуктов, которые избавят вас от изжоги

Как известно, одной из основных причин изжоги становится попадание в пищевод кислоты из желудка, вследствие чего и возникает дискомфортное жжение в животе. Существуют продукты, способные с большой вероятностью спровоцировать изжогу. К ним относятся кислые овощи и фрукты, специи, фастфуд, алкоголь, крепкий чай и кофе.



Но, как известно, на любое действие есть противодействие, следовательно, существуют и продукты, способствующие избавлению от изжоги.



Имбирь. Способен абсорбировать кислоту и относится к продуктам с противовоспалительными свойствами. Употреблять нужно заваренным в кипяченой воде, без сахара.



Банан. Создает щелочную среду и нейтрализует кислоту. Но, не стоит забывать, что этот фрукт достаточно калорийный, поэтому в больших количествах употреблять его не рекомендуется.



Йогурт. Имеются ввиду только натуральные варианты, без разных добавок и с минимальным содержанием сахара и жира.



Дыня. Тоже щелочной продукт, который нейтрализует кислоту и помогает справиться с неприятными ощущениями.



Капуста и салат. Кроме полезных витаминов эти овощи характеризуются и высоким значением рН, за счет чего помогают справиться с изжогой.



Овсянка. Продукт помогает при многих проблемах желудка, в том числе при изжоге. Варить его нужно на воде или нежирном молоке.



Жевательная резинка. Увеличивает количество слюны, которая в дальнейшем промывает желудок и помогает справиться с изжогой.