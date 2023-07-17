



Самые страшные ошибки во время секса: не делайте этого!

Самые страшные ошибки во время секса: не делайте

Во время занятия сексом стоит кроме удовлетворения себя и партнера помнить, что неправильные действия могут оскорбить партнера, и он просто убежит или разочаруется. В последнем случае восстановить искру между вами будет очень тяжело, говорят специалисты.



Смотреть на часы, телефон, телевизор...



Если вам неинтересно, то одевайтесь и уходите. Так вы по крайней мере будете честны и перед собой, и перед партнером.



Во время секса нужно думать о сексе, чувствовать друг друга и заниматься процессом. Иначе партнер может подумать, что вы никак не дождетесь завершения.



Поэтому следует убрать из спальни телевизор, выключить звук на телефоне и посвятить себя человеку, который сейчас с вами. Иначе вы можете не на шутку обидеть партнера. Если вы в отношениях недавно, это может быть ваш последний секс.



Говорить о чем-то, кроме секса



Даже если "левые" мысли посещают голову, не стоит их озвучивать любимому человеку. Это демонстрирует скуку и вторичность процесса.



Говорите, что вы хотели бы сделать с партнером, как бы вы хотели заняться сексом в следующий раз или вспоминайте лучший опыт, пережитый с этим мужчиной (женщиной).



А о голодном коте, недоваренном борще, незаконченной работе, неотремонтированном авто, несделанных уроках детям думать надо уже после того, как вы оба закончите.



Отсутствие гигиены перед оральными ласками



Очень неприятно ощущать грязные половые органы. Это способно уничтожить все желания навсегда.



Бывает так, что это случается спонтанно, поэтому следует поддерживать интимную гигиену постоянно. Или пожертвовать спонтанностью, сказав партнеру, что вам нужно "освежиться". Это, конечно, может сбить настроение, но все же лучше, чем отсутствие свежести в интимных местах.



Конечно есть много других случаев, когда можно "налажать" в сексе, но три описанные ситуации выше считаются наиболее частыми, которые встречаются в реальной жизни.