Самое странное открытие: мороженое полезно или нет?

Мороженое вкусное, сладкое, но полное жира и сахара. Как же тогда некоторые люди считают этот замороженный десерт едой, которая может принести пользу вашему здоровью?



Недавно в статье для The Atlantic историк общественного здравоохранения США Дэвид Мерритт Джонс рассказал, сколько исследований в течение нескольких десятилетий неоднократно обнаруживали таинственную пользу для здоровья от мороженого. Но с другой стороны, ученые признаются, что понятия не имеют, как это произошло, пишет jpost.



Расследование Джонса о мороженом началось, когда он услышал слухи о том, что в 2018 году доктор философии из Гарварда. Студент опубликовал исследование о мороженом и диабетиках.



Согласно этому исследованию, диабетики, которые едят полстакана (64 грамма) мороженого каждый день, могут снизить риск сердечных заболеваний.



Проведя дальнейшее расследование, Джонс обнаружил, что данным исследования более 20 лет, и они сами по себе являются наблюдательными. Другими словами, исследование не могло фактически доказать, что употребление мороженого само по себе каким-либо образом снижает риск сердечных заболеваний у пациентов с диабетом 2 типа.



В другой работе, опубликованной в 2014 году, исследователи изучили данные за десятки лет наблюдения за питанием. Они обнаружили, что "более высокое потребление йогурта было связано со снижением риска" развития диабета 2 типа, в то время как другие молочные продукты не были связаны.



Но, по словам Дариуша Мозаффариана из Университета Тафтса и соавтора этой работы, "выводы были написаны не совсем точно. Сказано, что ни один продукт не связан с диабетом - мороженое было связано.



"Бытует мнение, что мороженое вредно для здоровья, но в нем есть жир, белок, витамины. Оно полезнее для вас, чем хлеб, — сказал Мозаффарян, как отмечает The Atlantic . - Учитывая, насколько ужасна американская диета, вполне возможно, что если кто-то будет есть мороженое и есть меньше крахмала… это действительно защитит от диабета".



Отмечается, что гликемический индекс мороженого ниже, чем у коричневого риса и предполагаемая польза других молочных продуктов.



Но не все были готовы принять эти выводы.



"Проблема в конечном счете заключается в том, что мы пытаемся связать эффект или пользу для здоровья с одним продуктом, тогда как на самом деле мы едим множество продуктов, и значение имеет весь наш рацион", — отметил лектор Aston Medical School и диетолог Дуэйн Меллор , сообщает The Guardian .



Однако Меллор также признал, что мороженое "может содержать некоторые питательные вещества, которые могут быть полезными", в частности, кальций, и отметил его низкий гликемический индекс. Тем не менее, это тоже то, что, вероятно, будет перевешиваться сахаром и калориями. "Итак, в целом мы не должны рассматривать мороженое как здоровую пищу, а только как то, чем можно наслаждаться в небольших количествах как часть общего здорового питания", - сказал ученый.



По словам Мозаффаряна, если бы мороженое было запатентованным лекарством, компания "провела бы рандомизированное контролируемое исследование стоимостью 30 миллионов долларов, чтобы увидеть, предотвращает ли мороженое диабет."