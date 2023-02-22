



Россиянам рассказали об опасных последствиях частой мастурбации

Долгое отсутствие сексуальной разрядки может спровоцировать у мужчины воспаление мочеполовой системы, однако слишком частая мастурбация также приводит к опасным последствиям. Об этом говорил уролог-андролог Андрей Дмитриев в беседе с Газетой.ру.



Врач со ссылкой на исследования объяснил, что если мужчина не занимается сексом или самоудовлетворением два-три раза в неделю, у него возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез. Это, в свою очередь, со временем может стать причиной развития простатита, везикулита и других воспалительных процессов мочеполовой системы. По словам Дмитриева, при отсутствии постоянной партнерши для профилактики этих заболеваний допускается мастурбация, но в пределах разумного.



Уролог предупредил, навязчивая тяга к частому самоудовлетворению может быть признаком психических расстройств, в том числе депрессии.

При слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствампредупреждает врач.