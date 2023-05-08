



Россия предлагает вместо американской вакцины “с побочными эффектами” “Спутник”

РФ предложила свою помощь и сотрудничество другим странам для предотвращения и лечения следующей пандемии, раскритиковав при этом ВОЗ за то, что она не приняла разработанные в России вакцины. Об этом заявило МИД РФ в субботу, 6 мая.



Заявление было сделано в ответ на сообщение Генерального директора ВОЗ о том, что пандемия COVID-19 утратила статус глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Россия обвинила ВОЗ в отказе от вакцин, которые были разработаны ей, по “чистым оппортунистическим причинам”, заявив, что эффективность ее вакцины доказана и спасла “миллионы жизней во всем мире”. ВОЗ отложила оценку российской вакцины от коронавируса “Спутник V” из-за вторжения Москвы в Украину, заявил представитель агентства здравоохранения в марте 2022 года, вскоре после начала войны.



Далее в заявлении России говорится о “растущих доказательствах различных побочных эффектов” американских вакцин и ставится под сомнение обоснованность их ускоренного одобрения ВОЗ. Заявление МИД РФ завершилось предложением помощи и сотрудничества всем странам “для достижения прогресса в развитии и расширении международного сотрудничества в области глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий”.



Россия стала первой страной, одобрившей вакцину против COVID-19 после менее чем двух месяцев испытаний на людях, что Москва сравнила со своим успехом в космической гонке времен холодной войны. Вакцина получила название “Спутник V” в честь первого в мире спутника, запущенного Советским Союзом.