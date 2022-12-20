



Российским мужчинам перед праздниками объяснили, как повысить секс-выносливость

Сексолог Риналия Сафина рассказала, что повысить выносливость в сексе помогут йога, хороший сон и кардиотренировки.



В беседе с изданием «Лента.ру» Сафина объяснила, что для повышения сексуальной выносливости необходимо хорошо высыпаться. По ее словам, если мужчина регулярно нарушает режим ночного отдыха, то уровень тестостерона резко падает.



Чтобы решить такую проблему, сексолог также рекомендовала тренировать сердечно-сосудистую системы и гибкость. Сафина уточнила, что кардионагрузки за пределами спальни необходимы минимум три раза в неделю.



Кроме того, сексолог рекомендовала спортивную ходьбу и бег, а также скалолазание или тренировки в зале. Она призвала мужчин не забывать, что они имеют мышечную напряженность в бедрах и нижней части спины, следовательно, им стоит присмотреться к различным стилям йоги.