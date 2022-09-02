



Риск раннего инсульта может быть связан с группой крови - исследование

Новое исследование показывает, что у человека с группой крови II (А) может быть больше шансов получить ранний инсульт, в то время как у человека с группой крови I (0) он меньше.



Исследование, опубликованное в среду в журнале Neurology, проанализировало 48 исследований с участием почти 17 000 человек, перенесших инсульт, и более 570 000 человек, у которых в прошлом не было инсульта.



"Наш метаанализ изучал генетические профили людей и обнаружил связь между группой крови и риском развития инсульта в раннем возрасте. Связь группы крови с поздним инсультом была намного слабее, чем с ранним инсультом", — сказал один из руководителей исследования Брэкстон Митчелл.



Митчелл и его исследовательская группа из Медицинской школы Университета Мэриленда изучили потенциальную связь между группой крови и риском наиболее распространенного ишемического инсульта. Рассматривая четыре основные группы крови (I (0); II (А); III (В); IV (АВ)), они обнаружили, что люди с группой крови II (А) имеют самый высокий риск раннего инсульта, который происходит в возрасте до 60 лет.



Кроме того, команда отметила, что люди с поздним инсультом чаще имеют тип III (В) по сравнению с контрольной группой.



По данным Американской кардиологической ассоциации, в 2020 году во всем мире от ишемического инсульта умерло почти 3,5 миллиона человек.



"Это исследование поднимает важный вопрос, который требует более глубокого изучения того, как наша генетически предопределенная группа крови может быть связана с риском раннего инсульта", - сказал декан Школы медицины Университета Мэриленда Марк Гладвин, отметив актуальность продолжения исследований.