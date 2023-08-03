



Революция в борьбе со старением кожи

Швейцарские средства по уходу за кожей от специалиста по дерматологии Dr. Levy, известного также как д-р Ботокс, отныне продаются в магазине беспошлинной торговли Duty Free «James Richardson».



Д-р Леви, всемирно известный новатор в области нехирургических эстетических процедур. Разработанные им технологии ухода за кожей сегодня являются наиболее распространенными косметическими процедурами в мире.



Именно д-р Леви изобрел первую в мире косметическую формулу, которая, как было доказано, стимулирует регенерацию стволовых клеток и, как следствие, выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты - формулу, выведенную на основании его исследований, отмеченных нобелевской премией.



Формулы продуктов д-ра Леви защищены международным патентом, на базе представленных клинических доказательств. Они завоевали около 100 наград самых престижных медицинских журналах.



Среди его клиентов звезды первой величины, многие знаменитости, крупные предприниматели и королевские семьи.



Познакомьтесь с доктором Ботоксом:



Доктор Филип Леви, дерматолог по образованию, прозванный доктором Ботоксом в Швейцарии, возглавляет свою клинику, которая считается лидером в использовании ботулотоксинов, с тех пор как доктор впервые представил их в стране в 1995 году.



Доктор Леви, всемирно известный новатор в области нехирургических косметических процедур, считает своей миссией остановить и обратить вспять старение кожи без хирургического вмешательства и с минимальным количеством инъекций. Методы подтяжки линии челюсти и бровей без хирургического вмешательства, изобретенные доктором Леви, стали одними из самых распространенных косметических методов в мире.



За последние 40 лет доктор Леви разработал свой личный подход: «Результаты, которые можно увидеть, не привлекая к ним внимания». Его клиника обслуживает звезд первой величины, многих знаменитостей, крупных предпринимателей и королевские семьи, которые всегда на виду у сотен тысяч глаз.

С помощью исследований, удостоенных Нобелевской премии, в области стволовых клеток, он разработал первую в мире косметическую формулу, которая, как было доказано, повторно активирует "уставшие" стволовые клетки глубоких слоев кожи, основной источник производства всего кожного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Эти формулы защищены международным патентом и завоевали около 100 наград и премий самых престижных мировых медицинских и косметических изданий.



Мир швейцарской косметики



Основная миссия д-ра Леви - установить самые высокие стандарты для швейцарской косметической продукции. Основываясь на своих исследованиях стволовых клеток, д-р Леви разработал инновационные высокотехнологичные процедуры с использованием чистейших и натуральных ингредиентов, которые показывают высочайшую результативность. Клиентам не нужно выбирать между передовыми медицинскими технологиями, роскошным уходом за кожей и чистыми формулами — они могут и должны иметь все это одновременно: 100% результата без компромиссов.



- Каждый продукт Dr. Levy предназначен для обеспечения результатов, которые конкурируют не только с медицинскими брендами, но и с любым существующим продуктом, и стремится превзойти лучшие из них.



- Мультисенсорный опыт бренда устанавливает новый стандарт инклюзивности и комфорта. Каждый продукт производится с целью удовлетворения потребностей любого человека: всех типов кожи, всех полов и всех оттенков.



- Как известно, у компаний, производящих средства по уходу за кожей, есть черный список из более чем 1600 запрещенных ингредиентов в Европе, и только 30 в США, запрещенных к использованию в средствах по уходу за кожей. Стандарты продукции Dr. Levy's чрезвычайно строги - к этому списку были добавлены десятки веществ, которые Dr. Levy обязуется не использовать в своих продуктах. Кроме того, продукты Dr. Levy состоят более чем на 85% из натуральных ингредиентов и отвечают самым строгим запросам клиентов, активно ищущих чистый и осознанный уход за кожей.



В процессе своих исследований Д-р Леви воспользовался открытием в 2009 году резервуаров кожных стволовых клеток для разработки инновационного комплекса на растительной основе, который впервые в мире доказал способность реактивировать уставшую «материнскую клетку». Таким образом, образуется источник собственного производства коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Представив свои формулы для тщательного независимого клинического тестирования, он смог подать заявку и в рекордно короткие сроки получить мировой патент на свой технологический прорыв. И его формула работает:



В течение 8 недель его формула стволовых клеток продемонстрировала регенеративные результаты медицинского уровня:

уменьшение глубины морщин на 53%

увлажнение кожи на 100%

повышение упругости и эластичности кожи на 59%

Продукты для ежедневного ухода включают высокую концентрацию формулы стволовых клеток, защищенную патентом д-ра Леви.(30 мл) содержит высокую концентрацию эксклюзивного комплекса ArganCDVTM, первого экстракта стволовых клеток, полученного из растений с научно доказанным стимулирующим воздействием на стволовые клетки. Особенно легкая текстура сыворотки ускоряет проникновение запатентованного комплекса, придает коже мгновенное ощущение шелковой гладкости и сияния, заметно уменьшает видимые признаки старения, морщины и пятна, значительно повышает упругость кожи.(15 мл) - кожа вокруг глаз требует особого ухода: она истончается, становится более хрупкой и склонна к отекам. Eye Booster, названный экспертами «может быть, лучшей вещью после ботокса» имеет высокую концентрацию формулы стволовых клеток. Он значительно уменьшает отечность и морщины вокруг глаз в течение нескольких минут, снижает видимость признаков старения, морщин и пятен, повышает упругость кожи и способствует сиянию.(50 мл) - оставляет на коже нежное и нежирное ощущение увлажненности, а легкая текстура обеспечивает более быстрое впитывание комплекса стволовых клеток. Независимые клинические исследования показали, что после 8 недель использования средний показатель уменьшения глубины морщин - 26% и повышение плотности +12%.(50 мл) - обеспечивает глубокое увлажнение без ощущения жирности, мощно усиливает естественную систему омоложения кожи благодаря запатентованной формуле стволовых клеток ArganCellActiv®. После 8 недель использования, независимые исследования показали среднее уменьшение глубины морщин на - 26% и повышение плотности на +12%.Продукты этой серии можно использовать отдельно или в сочетании с продуктами серии Intense Stem Cell. Дополняющие процедуры Skin Reset заметно и немедленно улучшают ежедневные ощущения и результаты. Они разработаны для одновременного воздействия на несколько аспектов в уходе за кожей, они стали «здесь и сейчас» спасителями, антивозрастными продуктами, которые необходимы каждому.(150 мл) - загрязнение окружающей среды вызывает глубокое повреждение кожи, а этот продукт работает одновременно в трех направлениях: глубокое очищение, обновление и укрепление кожи. Он обеспечивает бережное очищение, интенсивный пилинг и глубокое очищение, подходит для ухода за кожей лица, кистей рук, шеи и декольте.(50 мл) - эксклюзивная формула маски, способствует уменьшению повреждений кожи, вызванных интенсивным образом жизни, при этом создает оптимальную питательную среду для стволовых клеток кожи, содержит такие компоненты, как витамин B3 и витамин E, мгновенно наполняет кожу омега-6 и 9 и концентрированными гиалуроновыми кислотами, восстанавливает жизненно важный внеклеточный матрикс благодаря ретинолу, витамину C, витамину A и экстрактами фикуса.(30 мл) - защищает кожу от загрязнений. Первый и единственный в мире PF5 с полным спектром. Революционный коктейль д-ра Леви с молекулярными комплексами, которые защищают кожу и укрепляют ее. Микроскопическая текстура продукта создает уникальную и невидимую броню, защищающую от скопления загрязняющих веществ. Чтобы остановить проникновение загрязняющих веществ, д-р Леви объединил такие ингредиенты, как подсолнечное масло и масло белого люпина, что укрепляет естественный липидный барьер кожи и содействует восстановлению ее тонуса и упругости. Продукт состоит из комбинации витамина Е, особенно концентрированной линии ферментов Q10 и плодов таро Анд. Омолаживающая действие происходит благодаря регенеративному ниацинамиду и витамину С.(50 мл) - пожалуй, самый сильный косметический домашний пилинг на рынке для всех типов кожи. Работает одновременно на 3-х уровнях пилинга и 3-х уровнях регенерации, которые можно применять в трех зонах (лицо, руки, шея и декольте).*На правах рекламы