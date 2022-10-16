



Революция: израильский стартап отправил в Канаду первую партию семян конопли

Первая партия семян каннабиса из Израиля прибыла в Канаду на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Поставка содержит различные семена медицинского каннабиса, которые будут использоваться в медицинских целях на канадском рынке.

Их предоставила израильская агротехнологическая компания BetterSeeds, которая использует технологию редактирования генов для создания новых сортов семян каннабиса.

"Семена, отправленные в Канаду, уникальны. Мы ожидаем, что они произведут революцию как в процессе выращивания каннабиса, так и в стандартах продукции в Канаде, поскольку наши семена на 100% стабильны и однородны", — сказал основатель и генеральный директор BetterSeeds Идо Маргалит.