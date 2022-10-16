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Революция: израильский стартап отправил в Канаду первую партию семян конопли
16.10.2022 15:24 Алина Груднева

Революция: израильский стартап отправил в Канаду первую партию семян конопли

Первая партия семян каннабиса из Израиля прибыла в Канаду на прошлой неделе.

 
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
 
Поставка содержит различные семена медицинского каннабиса, которые будут использоваться в медицинских целях на канадском рынке. 
 
Их предоставила израильская агротехнологическая компания BetterSeeds, которая использует технологию редактирования генов для создания новых сортов семян каннабиса. 
 
"Семена, отправленные в Канаду, уникальны. Мы ожидаем, что они произведут революцию как в процессе выращивания каннабиса, так и в стандартах продукции в Канаде, поскольку наши семена на 100% стабильны и однородны", — сказал основатель и генеральный директор BetterSeeds Идо Маргалит.

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