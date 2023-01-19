



Регулятор ЕС по лекарствам: нет признаков связи прививки Pfizer и инсульта





По сообщению агентства Reuters, Европейское агентство лекарственных средств EMA заявило в среду, что не обнаружило никаких опасных сигналов в регионе, связанных с обновленной вакциной Pfizer и BioNTech против COVID-19,



В пятницу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC сообщили, что, по предварительным данным, система мониторинга безопасности отметила связь прививок с возникновением инсульта у пожилых людей.



“EMA может подтвердить, что на сегодняшний день в ЕС не было выявлено такого сигнала. EMA продолжит оценивать все доступные данные, чтобы определить, может ли появляющаяся информация о безопасности указывать на аналогичный сигнал в ЕС”, – сообщило агентство Рейтер в ответ на сообщение. вопрос в среду.



Pfizer и BioNTech заявили в прошлую пятницу, что им известно о нескольких сообщениях об ишемических инсультах у людей в возрасте 65 лет и старше после вакцинации их обновленной прививкой.



В Pfizer отметили, что ни фармацевтические компании, ни CDC и FDA не наблюдали подобных результатов в других системах мониторинга, и заявили, что нет никаких доказательств, позволяющих предположить связь с использованием вакцин против COVID-19 с возникновением инсультов.