



Редкое явление: девочка родилась с 26-ю пальцами

В индийском штате Раджастхан девочка родилась с 26 пальцами, по семь на каждой руке и по шесть на ногах.



Медики объяснили это явление редким генетическим дефектом, в то время, как семья новорожденной считает девочку "реинкарнацией индуистского божества".



Родственники ребенка провели параллель с образом богини Дурги, которую изображают в виде молодой девушки с множеством рук. По их словам, недалеко от места, где родилась девочка, находится храм этого божества. Неизвестно, будут ли удалены лишние пальцы. Врачи утверждают, что девочка находится в отличном состоянии, опасности для ее жизни нет.



"В наличии 26 пальцев нет никакого вреда, но это генетическая аномалия. Девочка абсолютно здорова", - сказал один из врачей.