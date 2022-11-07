



Редкий случай: девочка родилась с восемью эмбрионами внутри

Врачи утверждают, что девочка в Индии родилась с восемью эмбрионами в животе.



Необычный случай произошел в частной больнице в индийском штате Джаркханд. Как сообщает The Mirror, родители отвезли девочку в больницу, опасаясь, что у нее опухоль из-за аномально раздутого желудка.



Врачи провели исследования и выявили, что у ребенка - редкое состояние, которое называется "плод в плоде", когда один или несколько зародышей "заключены" в тело другого малыша.



Всего в животе девочки было обнаружено восемь неразвитых эмбрионов. Считается, что это самое высокое число, когда-либо обнаруженное у новорожденного.