



Развеян известный миф: Ученые скорректировали правило “10 000 шагов”

Известно, что малоподвижный образ жизни повышает риск смерти от разных причин и прежде всего от болезней сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, как минимум четверть населения Земли недостаточно активны физически, и, по данным ВОЗ, более 3,2 миллиона человек в год умирают по причинам, связанным с недостатком движения. Об этом пишет Naked science.



Считается, что для поддержания нормального уровня активности необходимо проходить по десять тысяч шагов в день, желательно в быстром темпе. Но выяснилось, что для достижения позитивного эффекта можно ограничиться и меньшим количеством шагов. Новое исследование, проведенное американскими и польскими медиками, показало, что для снижения риска смерти достаточно четырех-пяти тысяч шагов.



Профессор Медицинского университета в Лодзи Мацей Банах и его коллеги провели метаанализ, обобщив данные 17 предыдущих научных работ, посвященных этой теме. В общей сложности исследование охватило почти 227 тысяч человек обоих полов (средний возраст – 64 года), для которых оценивалась связь между количеством шагов и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.



Работа показала, что увеличение среднего числа шагов в день на 500 снижает риск смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой на 7%, а на 1000 шагов – на 15%. Однако, существенная польза от ходьбы начинается на намного меньшем уровне, чем считалось прежде.



Заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при 3967 шагах в день, а от сердечно-сосудистых болезней – при 2337 шагах. При этом эффекты ходьбы были более заметны для людей моложе 60 лет. У них при 7–13 тысячах шагов ежедневно смертность оказалась ниже на 49%. Для людей старше 60 лет 6–10 тысяч шагов в день соответствовали снижению смертности на 42%.