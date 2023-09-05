Пять растений, которые помогают регулировать уровень холестерина
Эксперты по питанию собрали список из растений, которые помогут с регулированием уровня холестерина. Об этом пишет Express.
Холестерин в любой момент может выйти из-под контроля и причинить серьезный вред нашему здоровью. При этом он необходим для строительства клеток и производства некоторых важных веществ в нашем организме. Но избыток “плохого” холестерина может закупорить артерии, что несет в себе серьезную опасность для жизни.
Но некоторые растения могут помочь поддерживать уровень холестерина на здоровом уровне, утверждает доктор Памела Мейсон, эксперт по питанию.
Доктор рекомендует включить следующие пять ингредиентов в диету, направленную на регулирование холестерина:
- Имбирь: по данным исследования, проведенного на 70 больных сахарным диабетом, ежедневное употребление 1600 мг имбиря в течение 12 недель может способствовать снижению уровня холестерина.
- Черника: доктор Мейсон подчеркивает важность разнообразного питания и считает, что включение в рацион черники наряду с другими фруктами и овощами может способствовать укреплению общего здоровья.
- Клюква: в одном из исследований у участников с диабетом, употреблявших клюкву, наблюдалось улучшение липидного профиля.
- Чеснок: исследования показывают, что чеснок способен снижать уровень холестерина и жиров в крови. Некоторые чесночные добавки позволили снизить уровень общего холестерина на 29,8 мг/дл.
- Женьшень: известно, что женьшень может способствовать снижению уровня общего и плохого холестерина.