



Пять очень мощных способов побороть дневную сонливость

Сейчас многие люди борются с дневной сонливостью из-за плохого качества сна или напряженного графика, но одно понятно точно - это может мешать вашей производительности.



Достаточный сон имеет важное значение для общего здоровья. Для большинства взрослых это семь-восемь часов каждую ночь. Если вы регулярно страдаете от плохого сна, вы знаете, как усталость может влиять на ум - она заставляет вас чувствовать себя вялыми, раздражительными и откровенно несчастными.



Да, основой преодоления дневной сонливости является достаточный и спокойный сон ночью, что теперь роскошь, но несмотря на это, стоит пытаться хоть как-то минимизировать эти последствия для здоровья и производительности.



К счастью, есть простые, но мощные способы, которые могут помочь справиться с проблемой и восстановить уровень энергии.



Двигайтесь



Физическая активность является естественным источником энергии, благодаря физнагрузкам кислород и питательные вещества попадают в ваши ткани и помогают вашей сердечно-сосудистой системе работать эффективнее.



Выполняйте регулярные упражнения, даже если это просто быстрая ходьба или некоторые упражнения на растяжку во время перерывов. Движение также высвобождает эндорфины, помогая вам оставаться бодрыми.



Правильное питание



Пища с высоким содержанием сахара - самый плохой вариант, она способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, вызывая высвобождение слишком большого количества инсулина, что приводит к резкому падению глюкозы.



Выбирайте сбалансированную, питательную пищу, которая обеспечивает устойчивую энергию в течение дня (сложные углеводы, белки и полезные жиры как омега-3). Не забывайте также пить воду.



Быстрая дремота



Попробуйте вздремнуть, когда это возможно, короткий сон помогает восстановить ваш ум. Быстрый 10−20-минутный сон может значительно повысить бодрость, и избавить от усталости.



Свежий воздух



Воздействие естественного света может регулировать внутренние часы вашего тела и улучшить бодрствование. Проводите время на свежем воздухе или сидите у окна, чтобы получать пользу от солнечного света.



Задействуйте свой разум



Стимулируйте свой мозг с помощью увлекательных занятий, которые требуют концентрации и умственных усилий. Это может помочь предотвратить погружение вашего ума в состояние сна.



Дыхательные упражнения



Техника глубокого дыхания может увеличить потребление кислорода и обеспечить мгновенный заряд энергии. Сделайте несколько глубоких вдохов, когда почувствуете сонливость, чтобы восстановить свои силы.



Двойное дыхание - техника быстрого дыхания короткими рывками. Именно эти активные движения возбуждают симпатическую нервную систему и делают вас более бодрым.



Чтобы практиковать двойное дыхание - сделайте короткий, резкий вдох через нос, а затем длинный, сильный вдох. Затем без пауз выдохните через нос и рот сначала коротким, а затем длинным выдохом. Повторите 5 раз, затем сделайте короткий перерыв перед началом следующего круга.