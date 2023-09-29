



Пять лекарств, которые нельзя смешивать с кофе

Утренний ритуал с чашкой кофе это обычная привычка для многих из нас. Но знаете ли вы, что кофе не только повышает утреннюю активность, но и стимулирует пищеварительную систему, влияя на скорость пищеварения и усвоение различных веществ из пищи?



Стимулирующий эффект кофеина может нарушить усвоение некоторых питательных веществ, таких как железо. Следовательно, желательно избегать употребления кофе или черного чая после сытного мясного обеда.



Кроме того, кофеин может взаимодействовать с различными лекарствами, влияя на их всасывание и активность. Давайте рассмотрим некоторые удивительные взаимодействия с широко распространенными лекарствами, которые принимают многие люди.

Антидепрессанты

Лекарства снижающие кровяное давление

Лекарства от астмы

Лечение диабета

Лекарства от простуды и аллергии

беспокойство;

раздражительность;

нарушения сна.

В последние десятилетия использование антидепрессантов резко возросло, став наиболее распространенным лекарством для людей в возрасте от 20 до 30 лет. Если вы принимаете эти важные лекарства, очень важно понимать, как кофе может повлиять на их всасывание и эффективность.Известно, что кофеин влияет на всасывание специфических антидепрессантов, таких как флувоксамин, амитриптилин, эсциталопрам и имипрамин. В некоторых случаях кофеин может снижать всасывание активных веществ этих препаратов. И наоборот, исследования показывают, что флувоксамин может улучшить реакцию организма на кофеин, смягчая его побочные эффекты, такие как бессонница и учащенное сердцебиение.Если вы принимаете антидепрессанты, подождите не менее часа после их приема, прежде чем пить кофе, или проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским работником .Общеизвестно, что кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и может повышать кровяное давление. Таким образом, сочетание кофеина с лекарствами для гипертоников может быть проблематичным. Эти препараты обычно замедляют частоту сердечных сокращений, уменьшая нагрузку сердца на перекачку крови ко всем клеткам тела.Исследования показывают, что употребление кофе во время приема некоторых лекарств, таких как амлодипин, может препятствовать всасыванию лекарства, потенциально ставя под угрозу его эффективность. Хотя эта комбинация обычно не опасна для жизни, ее следует избегать. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом по поводу этого и других потенциальных взаимодействий.Если вы страдаете астмой и принимаете бронходилататоры, такие как аминофиллин или теофиллин, очень важно понимать, как действуют эти препараты и их влияние на организм. Бронхорасширющие средства, содержащие стероиды, расслабляют дыхательные пути, облегчая дыхание, но могут привести к побочным эффектам, таким как головные боли, беспокойство, боли в животе и раздражительность.Исследования показывают, что употребление кофе и других напитков с кофеином может увеличить риск этих побочных эффектов и, в некоторых случаях, снизить всасывание лекарств.Согласно исследованию Американской диабетической ассоциации, употребление любых напитков с кофеином может повысить уровень инсулина в крови. Это исследование, хотя и относительно небольшое, предполагает, что увеличение потребления кофеина может затруднить регулирование уровня сахара в крови и увеличить риск осложнений, связанных с диабетом.Важно отметить, что добавление молока и сахара в кофе, как это делает большинство людей, может повысить уровень сахара в крови, что потенциально снижает эффективность лекарств от диабета.В отличие от других лекарств из этого списка, большинство из нас в какой-то момент обращаются к средствам лечения простуды и аллергии, даже если мы не принимаем другие лекарства регулярно. Эти препараты могут содержать стероиды или компоненты, такие как гидрохлорид псевдоэфедрина, которые повышают активность центральной нервной системы.При употреблении вместе с кофе эти препараты могут усилить свое воздействие на центральную нервную систему, увеличивая риск распространенных побочных эффектов, таких какЕсли вы принимаете эти лекарства, проконсультируйтесь с врачом, чтобы понять, как их безопасно использовать.