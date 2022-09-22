



Путаница с плодом в "Ассута": минздрав выдал указ





По данным 12 канала, минздрав создал специальную группу профессионалов для проведения внешнего долгосрочного исследования процессов в больнице и выяснения того, как могла произойти путаница. Министерство здравоохранения запретило отделению больницу "Ассута" в Ришон-ле-Ционе принимать новых пациентов до тех пор, пока инцидент с подменой эмбрионов не будет тщательно расследован.По данным 12 канала, минздрав создал специальную группу профессионалов для проведения внешнего долгосрочного исследования процессов в больнице и выяснения того, как могла произойти путаница.

"Администрация "Ассута" приняла решение не принимать новых пациентов в отделение ЭКО до особого распоряжения", — сказано в сообщении.

В "Ассута" заявили, что они выявили пациентку, которая в настоящее время не беременна, и что существует высокая вероятность того, что она является матерью ошибочно имплантированного эмбриона.