



Пустые полки в Китае: люди в панике скупают лекарства

Китай сталкивается с проблемами накопления запасов после того, как на прошлой неделе он ослабил свою самую жесткую политику в отношении коронавируса.



Люди спешат купить ибупрофен, лекарства от простуды и наборы для тестирования, сообщает ВВС. Также китайцы скупают продукты, необходимые для домашнего лечения. Такие продукты как лимоны и консервированные персики, богатые витамином С, практически недоступны в интернете.



Отмечается, что китайцы панически покупают лекарства в ожидании зимней волны. China Daily сообщает о "взрывном росте спроса" на обезболивающие, витамины и лекарства от простуды/гриппа.



Некоторые торговые точки поделились фотографиями пустых аптечных прилавков, а СМИ в течение недели публиковали истории о том, как производственные линии фармацевтических фирм теперь работают "на полную мощность", чтобы справиться с всплеском спроса.



Газета China Daily отметила, что панические покупки были настолько распространены, что власти города Гуанчжоу призвали к "разумным покупкам".