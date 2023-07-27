



Пусковым механизмом рассеянного склероза может быть вирус - исследование

Исследователи наблюдали за более чем десятью миллионами американских солдат в течение двадцати лет и обнаружили, что заражение вирусом Эпштейна-Барра почти всегда предшествует возникновению рассеянного склероза. Так как же это происходит?



Рассеянный склероз — это воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует оболочку отростков нервных клеток. Повреждение оболочки нарушает связь между нервными клетками. Симптомы рассеянного склероза включают слабость, двигательные трудности, помутнение зрения и многое другое.



Исследование показало, что вирус Эпштейна-Барра определенно является предшественником рассеянного склероза, но до сих пор неясно, как вирус активирует процесс рассеянного склероза и какова основная причина этого заболевания.



Новое исследование в Швеции предлагает возможное объяснение этого вывода. Исследователи проверили кровь примерно 1400 человек, половина из которых страдала рассеянным склерозом, а половина - нет.



Когда иммунная система работает должным образом и организм сталкивается с чужеродным агентом, он вырабатывает антитела для его идентификации и устранения. Однако после того, как человек заразился вирусом Эпштейна-Барра, в его организме образуются антитела к белку, который вырабатывает вирус, белку под названием EBNA1.



Этот белок подобен белку, вырабатываемому естественным образом в организме человека, CRYAB. Исследователи выдвинули гипотезу, что из-за этого сходства антитела, атакующие белок вируса, могут также атаковать человеческий белок.



Действительно, исследователи обнаружили, что иммунная система пациента атакует человеческий белок, и вполне возможно, что эта реакция вызывает такие симптомы, как воспаление в организме, что является одной из основных причин рассеянного склероза.