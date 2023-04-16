



Птичий грипп возвращается в Израиль

По данным министерства сельского хозяйства , чайка была заражена штаммом птичьего гриппа H5N1 в Хабоним, к северу от Зихрон-Яакова, на прошлой неделе, более чем через два месяца после последнего зарегистрированного случая.



Согласно отчету, поданному во Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH), 9 апреля в природном заповеднике Хабоним-Бич была обнаружена мертвая армянская чайка.



Последний случай птичьего гриппа, зарегистрированный в Израиле, был 19 января, когда в Модиине было обнаружено, что северный лопатонос заражен штаммом H5N1.



Дополнительные случаи штамма H5N1 были зарегистрированы в январе, декабре и ноябре в различных местах по всему Израилю. Первая вспышка в этом сезоне была зарегистрирована на бойне индеек в кибуце Шлухот на севере Израиля в ноябре.



В конце 2021 года по Израилю прокатилась крупная вспышка птичьего гриппа H5N1, которую министерство сельского хозяйства назвало одной из крупнейших вспышек в мире.



Кроме того, в прошлом году вирус впервые вызвал массовую гибель диких птиц, убив один миллион птиц и 8000 журавлей в 20 горячих точках по всей стране, включая озеро Хула.



Новая инфекция в Израиле возникла на фоне продолжающейся вспышки в Северной и Южной Америке и Европе , которая началась в 2021 году и была описана как “крупнейшая в истории” вспышка на обоих континентах.



