



Психиатры Израиля: правовая революция - причина депрессии, ярости и насилия

Директора психиатрических отделений, отделений и клиник призывают премьер-министра и президента государства остановить принятие закона, опасаясь широко распространенных психических кризисов среди граждан Израиля .



"Психическая структура каждого жителя страны подвергнется шоку. Мы предвидим рост случаев суицидов в обществе и формирование тяжелых психических кризисов" - говорится в обращении специалистов. Среди подписавших письмо: д-р Цви Фишель, бывший председатель Израильской ассоциации психиатрии.





"В стране нет человека, который мог бы остаться равнодушным к такому политическому землетрясению", - говорится в письме, подписанном директорами департаментов, отделений и психиатрических клиник. "Кто-то отреагирует раньше, кто-то позже, но психическая структура каждого жителя страны подвергнется шоку. Внутренние реакции заставят людей собраться и уехать в другие страны. Другие закроются в своих домах и разовьют реакции тревоги и депрессии. Экстравертные реакции, которые более заметны глазу, включают реакции гнева и насилия среди различных кругов, которые чувствуют, что теперь все позволено при поддержке правительства - включая приступы ярости и причинение вреда другим людям".





Письмо, озаглавленное "Остановить правительственное землетрясение", подписано, в частности, бывшим председателем Израильской ассоциации психиатрии доктором Цви Фишелем, а также десятками других экспертов в этой области. "У нас - тысячи лет общего опыта работы в области психиатрии. В Израиле нет органа, который бы больше нас знал о последствиях различных кризисов для психической стабильности людей. Мы до сих пор занимаемся психическими последствиями эпидемии короны, и это продлится еще многие поколения”.

