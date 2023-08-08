



Проверяйте: 10 главных симптомов новейшего штамма Covid

Эксперты идентифицировали десять симптомов нового штамма Covid, известного как "Eris", который является вариацией широко распространенного штамма "Омикрон", сообщает Міггог.



Новый штамм COVID-19, известный как Eris, быстро распространяется в Великобритании. Он является разновидностью штамма Omicron, который уже является самым распространенным штаммом в мире.



Eris достиг Великобритании в начале мая и сейчас составляет примерно 14% всех случаев COVID-19 в стране. Штамм считается менее серьезным, чем предыдущие штаммы, но все равно может привести к серьезным заболеваниям у некоторых людей, в частности у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.



Основными симптомами Eris являются:

Боль в горле

Насморк

Заложенный нос

Чихание

Сухой кашель

Головная боль

Влажный кашель

Охрипший голос

Мышечная слабость

Изменение обоняния

Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Йоркского университета, предупредил, что рост числа случаев Eris может быть обусловлен недавней ужасной погодой и увеличением количества людей, посещающих кинотеатры, вероятно, чтобы увидеть Барби или Оппенгеймера.Ожидается, что количество случаев Eris будет продолжать расти осенью и зимой.Eris – это разновидность штамма Омикрон, который сейчас быстро распространяется в Великобритании. Сообщается, что 1 июля было зафиксировано 3,3 случая на 100 000 человек, но к 29 июля количество случаев возросло до 7,2 на 100 000 человек. Этот рост количества случаев связан с новым штаммом.Отметим, что ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая должна предупредить человечество о вспышке новой пандемии COVID-19.