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Проверяйте: 10 главных симптомов новейшего штамма Covid
08.08.2023 05:22 Раиса Вовк

Проверяйте: 10 главных симптомов новейшего штамма Covid

Эксперты идентифицировали десять симптомов нового штамма Covid, известного как "Eris", который является вариацией широко распространенного штамма "Омикрон", сообщает Міггог.

Новый штамм COVID-19, известный как Eris, быстро распространяется в Великобритании. Он является разновидностью штамма Omicron, который уже является самым распространенным штаммом в мире.

Eris достиг Великобритании в начале мая и сейчас составляет примерно 14% всех случаев COVID-19 в стране. Штамм считается менее серьезным, чем предыдущие штаммы, но все равно может привести к серьезным заболеваниям у некоторых людей, в частности у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Основными симптомами Eris являются:

  • Боль в горле
  • Насморк
  • Заложенный нос
  • Чихание
  • Сухой кашель
  • Головная боль
  • Влажный кашель
  • Охрипший голос
  • Мышечная слабость
  • Изменение обоняния
Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Йоркского университета, предупредил, что рост числа случаев Eris может быть обусловлен недавней ужасной погодой и увеличением количества людей, посещающих кинотеатры, вероятно, чтобы увидеть Барби или Оппенгеймера.

Ожидается, что количество случаев Eris будет продолжать расти осенью и зимой.

Eris – это разновидность штамма Омикрон, который сейчас быстро распространяется в Великобритании. Сообщается, что 1 июля было зафиксировано 3,3 случая на 100 000 человек, но к 29 июля количество случаев возросло до 7,2 на 100 000 человек. Этот рост количества случаев связан с новым штаммом.

Отметим, что ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая должна предупредить человечество о вспышке новой пандемии COVID-19.  

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