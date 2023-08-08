Проверяйте: 10 главных симптомов новейшего штамма Covid
Эксперты идентифицировали десять симптомов нового штамма Covid, известного как "Eris", который является вариацией широко распространенного штамма "Омикрон", сообщает Міггог.
Новый штамм COVID-19, известный как Eris, быстро распространяется в Великобритании. Он является разновидностью штамма Omicron, который уже является самым распространенным штаммом в мире.
Eris достиг Великобритании в начале мая и сейчас составляет примерно 14% всех случаев COVID-19 в стране. Штамм считается менее серьезным, чем предыдущие штаммы, но все равно может привести к серьезным заболеваниям у некоторых людей, в частности у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Основными симптомами Eris являются:
- Боль в горле
- Насморк
- Заложенный нос
- Чихание
- Сухой кашель
- Головная боль
- Влажный кашель
- Охрипший голос
- Мышечная слабость
- Изменение обоняния
Ожидается, что количество случаев Eris будет продолжать расти осенью и зимой.
Eris – это разновидность штамма Омикрон, который сейчас быстро распространяется в Великобритании. Сообщается, что 1 июля было зафиксировано 3,3 случая на 100 000 человек, но к 29 июля количество случаев возросло до 7,2 на 100 000 человек. Этот рост количества случаев связан с новым штаммом.
Отметим, что ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая должна предупредить человечество о вспышке новой пандемии COVID-19.