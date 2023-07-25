



Просмотр телевизора в детстве ведет к гипертонии и ожирению - исследование

Согласно новому исследованию, количество времени, которое молодые люди тратят на просмотр экранов вместо физической активности, такой как спорт, прогулки или работа в саду, может быть связано с проблемами со здоровьем во взрослом возрасте.



Дети и подростки, которые проводили больше времени за просмотром телевизора, хуже усваивают кислород при физических нагрузках, имеют более высокие кровяное давление и показатели ожирения в середине взрослой жизни, даже с учетом пола, детского индекса массы тела и экономического положения семьи, говорится в исследовании, опубликованном в Pediatrics.



Исследователи начали отслеживать сотни детей в Новой Зеландии в 1973 году и наблюдали за ними, пока им не исполнилось 45 лет.



Исследование не может доказать, что просмотр телевизора вызвал такие последствия для здоровья, говорит автор исследования доктор Боб Хэнкокс. Но есть возможные причины, по которым они могут быть связаны, говорит он. Дети, которые проводят больше времени у экрана, меньше двигаются и могут иметь плохие пищевые привычки из-за того, что они смотрят рекламу нездоровой пищи.



Исследование началось в 1970-х годах, когда вариантов экранного времени было меньше, чем сегодня. Но эксперты говорят, что результаты по-прежнему дают важную информацию о том, как родители могут контролировать использование экранного времени сегодня.



По словам экспертов, родители должны уделять пристальное внимание экранному времени детей. Американская академия педиатрии заявила, что родители должны ограничить ненужное экранное время, просматривать экраны вместе со своим ребенком и сосредоточиться на контенте и общении во время экранного времени, чтобы помочь детям в эмоциональном, социальном, мозговом и индивидуальном развитии.



Родители также могут сосредоточиться на факторах, связанных с экранным временем, которые впоследствии могут привести к проблемам, таких как диета и физическая активность. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют пить воду с фруктами вместо сладких газированных напитков, нарезать овощи в качестве быстрых закусок и приправлять свои блюда лимонным соком, травами или смесями специй вместо соли.



Эксперты говорят, что с экранами, вовлеченными во все сферы нашей жизни, время у экрана не всегда должно быть плохо для детей. Подходящие для развития образовательные программы, общение с семьей в видеочате и видеоролики с упражнениями приносят пользу семьям.



"Просмотр чего-то интересного с высококачественным образовательным контентом или общение по FaceTime с бабушкой и дедушкой будет иметь другой уровень вовлеченности и стимуляции по сравнению с пассивным просмотром телешоу в фоновом режиме", — говорится в исследовании.