



Прорыв ученых в поисках новых методов лечения рака груди

Исследование израильских ученых проложило путь к новым методам лечения рака молочной железы.



По данным пресс-службы Университета Бар-Илан, около 90% смертности от этой болезни связаны с осложнениями, возникающими в результате метастазирования.



Раковые клетки используют выступы, называемые инвадоподиями, для разрушения окружающих тканей организма, попадания в кровоток и образования метастазов в других органах. Около четырех лет назад доктор Хава Гиль-Хен и исследователи медицинского факультета Университета Бар-Илан выявили два факта о формировании инвадоподий. Когда клетка вступала в свою злокачественную фазу, уровень белков Pyk2 и кортактина увеличивался, а когда клетка прекращала производить Pyk2, метастазов вообще не наблюдалось.



В новом исследовании доктор Гиль-Хен и профессор Джордан Чилл из химического факультета Университета Бар-Илан охарактеризовали взаимодействие между этими белками-партнерами и показали, что оно является предпосылкой для образования метастазов. Также они определили механизм, при котором взаимодействие кортактина и Pyk2 влияет на образование инвадоподий, и определили структуру комплекса между этими двумя белками.



Ученые определили точный сегмент белка, участвующего во взаимодействии. Пептид был синтезирован в лаборатории и введен мышам с раком молочной железы. Он успешно конкурировал с природным белком Pyk2 за "внимание" кортактина и блокировал к нему доступ Pyk2. Это препятствовало образованию инвадоподий, в результате чего легкие мышей оставались намного более здоровыми, с очень небольшим количеством метастазов.



Такой эффект был достигнут с использованием маленького сегмента Pyk2, насчитывающего только 19 из 1009 "строительных блоков" аминокислот. Применение синтезированного пептида снизило агрессивность клеток опухоли, остановило созревание инвадоподий и снизило темп полимеризации актина, необходимого для ускорения развития инвадоподий.



По словам исследователей, сочетание клеточной и структурной биологии приближает науку к новым эффективным методам борьбы с раком груди. Ученые надеются, что их достижение приведет к разработке препарата, подавляющего образование метастазов, и позволит повысить шансы на выживание и качество жизни тех, кто страдает инвазивным раком молочной железы и другими метастатическими формами рака.