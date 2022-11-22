



Программа “Спасти сердце ребенка”: 3000 спасенных палестинских детей

Пятилетний Амир Ичья Мабчуч из Газы был доставлен в воскресенье в медицинский центр Вольфсона в Холоне, где израильские врачи провели операцию на открытом сердце, чтобы спасти его жизнь.



Это 3000-ый ребенок с палестинских территорий, перенесший такую операцию в Израиле в рамках программы неправительственной организации “Спасти сердце ребенка”. С 1995 года организация помогла в проведении критических операций для более шести тысяч детей из 65 стран.



У Мабчуча впервые диагностировали порок сердца в двухмесячном возрасте. Он был не в состоянии выполнять простые задачи, ему не разрешалось бегать или даже ходить в течение длительного времени, чтобы беречь хрупкое сердце от излишней нагрузки.



“Когда нам сказали, что израильские врачи могут провести сложную операцию, в которой нуждался Амир, мы были так счастливы. Все здесь, в Газе, говорят, что израильские врачи самые лучшие в мир, и им можно полностью доверять”, – говорит мать Амира. Операция, которую перенес 5-летний Амир, была сложной и требовала передовых технологий, недоступных в Газе.



Заместитель директора организации “Спасти сердце ребенка” Тамар Шапира говорит: “Мы спасаем жизни палестинских детей уже более двадцати лет, и я всегда говорю, что помимо спасения жизней и вселения надежды в их семьях, нам также удается наводить мосты между разными народами”.



Члены семьи Мабчуч заявили, что вернутся в Газу с глубокой благодарностью к израильтянам, которые приложили все усилия, чтобы помочь Амиру. Незадолго до операции мать Амира сказала: “Я знаю, что между Газой и Израилем всегда есть напряженность, но это не меняет историю моего ребенка. Я доверяю израильским врачам и знаю, что они спасут жизнь моему мальчику”.



