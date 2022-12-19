



Прогноз: Китай столкнется с тремя зимними волнами COVID

Высокопоставленный китайский чиновник из сферы здравоохранения считает, что Китай переживает первую из трех ожидаемых волн коронавируса этой зимой.



Об этом сообщает ВВС.



Эпидемиолог Ву Цзуню сказал, что, по его мнению, нынешний всплеск инфекций продлится до середины января, а вторая волна будет вызвана массовыми поездками в январе во время недельного празднования Лунного Нового года.



По словам эксперта, третья волна будет проходить с конца февраля до середины марта, когда люди вернутся на работу после праздников.