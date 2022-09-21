



Профессор Зарка: "Зима близко, будьте готовы"

Профессор Салман Зарка призвал, чтобы израильтяне подготовились к зиме, сделав прививки от гриппа и нового штамма "Омикрон".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Увеличение показателя R, показывающего, насколько сильно распространяется вирус, снизилось по сравнению с прошлой неделей. Мы следим за этим. Чем более защищено население, тем ниже риск новой волны COVID-19 и меньше опасность госпитализации при смерти", - заявил профессор.



Как отмечается, министерство здравоохранения закупило достаточное количество новой бустерной вакцины Pfizer для всех возрастов старше 12 лет, будь то молодые или пожилые, здоровые или страдающие хроническими заболеваниями.