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Профессор Зарка: "Зима близко, будьте готовы"
21.09.2022 18:16 Ольга Белозерова

Профессор Зарка: "Зима близко, будьте готовы"

Профессор Салман Зарка призвал, чтобы израильтяне подготовились к зиме, сделав прививки от гриппа и нового штамма "Омикрон". 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Увеличение показателя R, показывающего, насколько сильно распространяется вирус, снизилось по сравнению с прошлой неделей. Мы следим за этим. Чем более защищено население, тем ниже риск новой волны COVID-19 и меньше опасность госпитализации при смерти", - заявил профессор.

Как отмечается, министерство здравоохранения закупило достаточное количество новой бустерной вакцины Pfizer для всех возрастов старше 12 лет, будь то молодые или пожилые, здоровые или страдающие хроническими заболеваниями.

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