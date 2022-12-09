



Профессор Зарка о борьбе с COVID: "Все должны проявить ответственность"

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка заявил, что все должны проявить "личную ответственность" в борьбе с вирусом.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы имеем дело с COVID-19 уже три года, и мы знаем, как справиться с ним и жить с ним. Мы не намерены ограничивать торжества, все должны проявить личную ответственность, чтобы защитить себя и других", - заявил Зарка.



Он призвал всех, кто подвергается риску осложнений, пройти вакцинацию, а также носить маски в публичных местах. Также профессор Зарка призвал тех, кто посещает людей из групп риска, делать тесты на антиген перед встречами, чтобы никого не заразить.