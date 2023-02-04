



Израильские врачи: Рак больше не приговор

“Онкология считается очень сложной областью , многие даже не могут произнести слова “онкология” или “рак”, – говорит заведующий онкологическим отделением больницы Ихилов профессора Идо Вольф. “Но, в конце концов, рак – это просто еще одна болезнь, на мой взгляд, даже не самая сложная, есть вещи посложнее. Я не уверен, что старческое слабоумие легче рака”.



По словам профессора, в последние годы произошли большие изменения в области лечения рака. Статистика Израиля показывает, шанс получить рак всегда уменьшается, а шансы на выздоровление увеличиваются.



Во многом это улучшение заболеваемости раком произошло благодаря профилактической медицине. Сейчас израильтяне более осведомлены и регулярно проводят тесты для выявления рака, такие как маммография или колоноскопия, поэтому “рак выявляется раньше и лечится лучше”.



“Во-первых, если мы выявим это на ранней стадии, нам потребуется меньше лечения, – профессор Вольф. “А если и понадобится лечение, то и здесь уже есть большие изменения по сравнению с тем, что было раньше. При многих видах рака мы можем назначить гораздо менее жесткие комбинации, и в некоторых случаях мы переходим от химиотерапии ко всем видам биологических и иммунных методов лечения, которые намного легче для пациентов”.



Преимущество сегодняшних методов лечения заключается в том, что подавляющее большинство пациенты могут быть вылечены, и прожить после этого долгую жизнь.



“На этом пути будут очень трудные месяцы, но оптимистичная сторона заключается в том, что через несколько трудных месяцев больной сможет жить и быть с семьей, детьми и даже с внуками", – говорит доктор. “Сегодня уже есть супер-сверхчувствительные тесты крови, которые могут выявлять крошечные элементы опухоли в крови, тесты, которые могут обнаружить даже минимальное заболевание”.