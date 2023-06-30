



Признаки рака кожи: как узнать, опасна ли родинка

В связи с резким ростом смертности от рака кожи нужно замечать ранние признаки и знать, как отличить опасные родинки от безвредных. Доктор Филиппа Кэй объяснила в интервью The Sun все, что вам нужно знать. Доктор считает, что нужно хорошо знать свое тело, чтобы заметить родинки или какие-либо изменения.



“Обратитесь к врачу, если вы заметили, что родинка меняется, что может быть связано с цветом, размером, внешним видом, а также с ощущениями, например, если родинка кровоточит, покрывается коркой, становится болезненной или зудящей”, – рекомендует она.



Доктор Кэй объяснила, что наиболее частым признаком рака кожи являются изменения в родинке, веснушке или обычном кожном пятне. Родинки обычно имеют размер около четверти сантиметра, сплошной коричневый, желтовато-коричневый или черный цвет, могут быть плоскими или приподнятыми. Некоторые присутствуют с рождения, а другие появляются в детстве или во взрослом возрасте и остаются прежнего размера.



Наиболее важным предупредительным признаком является что-то новое на коже или изменение существующей родинки. Вначале они могут расти наружу, а не погружаться в кожу, поэтому, если родинка растет, обратитесь к врачу.



Способ лечения рака кожи зависит от типа рака, степени его распространения, его местоположения и того, находится ли он на ранней или поздней стадии. Основным методом лечения является хирургическое вмешательство, проводимое под местной анестезией для удаления родинки и окружающих тканей.