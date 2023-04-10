



Привились только 17 детей: в Израиле уничтожат тысячи доз вакцины от ковида

Министерство здравоохранения уничтожит тысячи вакцин против коронавируса компании "Модерна", которые были привезены в Израиль и предназначались для вакцинации малышей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. С февраля месяца только 17 малышей пришли на вакцинацию - и в это время срок годности многих оставшихся вакцин истек, и они больше не пригодны к использованию.



Те малыши, которые получили первую дозу вакцины, а через три недели должны вернуться и получить вторую дозу вакцины, получат вторую дозу от компании "Pfizer". Министерство здравоохранения заявило, что "нет никакого риска смешивания вакцин от разных компаний". Следует отметить, что между Израилем и компанией "Модерна" были подписаны контракты на десятки миллионов шекелей.



Напомним, что с этого месяца выдача медицинских справок больным короной прекращена, а национальный центр контроля, созданный для лечения вируса, сократит свою деятельность и будет выполнять только функции справочного центра. Кроме того, лечение больных будет передано семейным врачам и педиатрам, а штаб "Алон" (Национальный штаб по борьбе с короной) командования тыла будет закрыт.