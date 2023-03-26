



Принцесса Таиланда посетила медицинский центр Хадасса

В рамках королевского визита принцессы Таиланда в Государство Израиль она выразила большую заинтересованность в посещении больницы Хадасса, чтобы лично познакомиться с технологическими разработками и инновационными и передовыми методами лечения рака.



В ходе визита, который стал масштабным событием и вызвал большой международный интерес, принцессу сопровождали профессор Йорам Вайс, генеральный директор медицинской организации Хадасса; профессор Эяль Мишани, директор отдела исследований и разработок Хадасса; Профессор Дина Бен Иегуда, декан медицинского факультета Еврейского университета Хадасса и директор отделения гематологии Хадасса, и Сюзанна Патт Бенвенисти, исполнительный директор офисов Хадасса в Израиле.



Принцесса, имеющая докторскую степень в области биохимии, известна как человек, которому наука близка к сердцу, и она активно участвует в ее развитии в своей стране. В свете ее интереса к области онкологии, она получила углубленное представление о сферах деятельности в ведущих методах лечения и передовых исследованиях в аспектах рака всемирно известными экспертами из Медицинского центра Хадасса.



По просьбе принцессы, сопровождающие посетили операционные в больнице Хадасса Эйн-Керем, расположенной на четырех подземных этажах, чтобы они могли продолжать функционировать в чрезвычайных ситуациях. Состоялась презентация передовых технологий в хирургии, в том числе сложных навигационных систем и робототехники, используемых бригадами в операционных.



Генеральный директор Хадассы, профессор Йорам Вайс: “Такой уникальный визит в “Хадассу” подчеркивает, что наш медицинский центр всемирно известен, его репутация приобретена благодаря напряженной работе блестящих умов и использованию передовых технологий. Выбор принцессы углубить свои отношения с Хадассой отражает символ превосходства, выгравированный на ее знамени, безусловно, в области лечения рака, где мы находимся в прекрасном положении с национальной и международной точки зрения”.



Как это принято на официальных встречах, которые пересекают разные культуры и континенты, принцесса вручила генеральному директору, профессору Йораму Вайсу подарок от имени своей страны и получила признание в виде книг, описывающих историю и развитие медицинского центра Хадасса, а также развитие крупнейшей в мире сионистской женской организации – Женской сионистской организации Америки “Хадасса”. Их подарил ей директор отдела исследований и разработок, профессор Эяль Мишани.



