



При недосыпании мозг начинает “поедать” сам себя – исследование



Если вы спите слишком мало, вам грозит гораздо больше, чем просто усталость. Мозг может восстанавливать поврежденную ДНК только в покое.



Если этого времени недостаточно, разрушение нервных клеток в головном мозге чревато, и такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Сон важен для нашего здоровья, благополучия и нашего мозга. Это стало ясно из исследования Университета Бар-Илан в Израиле. Исследователи обнаружили, что сон помогает организму восстанавливать поврежденную ДНК.



Сон может противодействовать нейродегенерации, то есть разрушению нервных клеток в головном мозге, что проявляется при таких заболеваниях как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.



Для своего исследования ученые изучили прозрачных рыбок данио, хромосомы которых они раскрасили. Исследователи обнаружили, что носители генетической информации практически не проявляли активности в течение дня. Однако ночью хромосомы двигались и сменялись, инициируя процесс восстановления ДНК. Хотя мозг не действовал во время сна, нейроны очень эффективно обновляли ДНК ночью.



Исследователь Лиор Аппельбаум объясняет: “Ущерб похож на выбоины на дороге. Дороги интенсивно используются днем ​​и в час пик. Потому имеет смысл ремонтировать их ночью”.



Если вы спите слишком мало, вы лишаете свой мозг времени, необходимого для восстановления генетической структуры.