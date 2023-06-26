Предупреждение туристам: В Европе и Турции распространяются две опасные инфекции
Путешественникам, отправляющимся в Европу и Турцию этим летом, эксперты советуют планировать свой отдых исходя из нового предупреждения. В большинстве европейских стран, включая популярные туристические маршруты, а также Турции, стремительно распространяются две опасные тропические инфекции – комариные лихорадки.
Согласно данным, опубликованным The Sun со ссылкой на отчеты специалистов по эпидемиям, комары, которые переносят смертельные заболевания, достигли новых территорий континента. Эксперты связывают этот негативный тренд с изменением климата, что вызывает частые волны тепла и наводнения.
Ученые выразили опасения о возможности распространения вирусов на другие европейские страны, что может привести к росту числа заболевших и смертей от тропических заболеваний, таких как денге и лихорадка Западного Нила. В этой связи они призвали путешественников и жителей пострадавших регионов принимать меры предосторожности – использовать репелленты, устанавливать защитные сетки в местах сна, спать в кондиционированных помещениях и носить одежду с длинными рукавами, не создавать застоя воды или избегать нахождения рядом с такими водоемами.
Эксперты также настоятельно призвали правительства принять необходимые меры для ликвидации источников стоячей воды, а также использовать безопасные для окружающей среды ларвициды. В своем обращении они сослались на доклад Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), из которого следует, что инвазивные виды комаров, которые переносят несколько смертельно опасных заболеваний – желтая лихорадка, Зика и вирус Западного Нила – распространены в 14 странах Евросоюза., что вдвое больше, чем 8-10 лет назад. Кроме того, эти насекомые уже проникли в Грузию и Турцию.
Представители Aedes albopictus, известный переносчик лихорадки денге и чикунгунья, были обнаружены в таких странах:
- Австрия
- Албания
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Грузия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Македония
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Португалия
- Румыния
- Сербия и Косово
- Словения
- Турция
- Украина
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Швейцария
Также ECDC отметил в своем отчете, что в 2022 году было зарегистрировано 1.133 случая заражения вирусом Западного Нила, среди которых 92 случая стали смертельными, причем большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Только в континентальной части Европы было зарегистрировано около 71 случая местного заражения денге, что является значительным увеличением по сравнению с периодом с 2010 по 2021 год.
Согласно данным ECDC, полный список тропических заболеваний, ныне присутствующих в Европе и Турции, выглядит следующим образом:
- Лихорадка денге – тропическая инфекция, которая может вызвать сильную боль в мышцах и суставах. Приблизительно у каждого десятого инфицированного развивается тяжелая форма, которая может привести к шоку, внутреннему кровотечению и даже смерти.
- Чикунгунья – вирусная инфекция, часто встречающаяся в Африке, Азии и Северной и Южной Америке. Вызывает повышение температуры, сильные боли в суставах, мышечные боли, головную боль, тошноту, усталость и сыпь. В единичных случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у пожилых людей.
- Желтая лихорадка – это тропическая инфекция, поражающая печень и почки. Вирус вызывает сильные боли и тошноту, а в серьезных случаях может привести к желтухе и сердечной недостаточности.
- Вирус Западного Нила. Большинство зараженных людей не проявляют симптомов, но в некоторых случаях возникают признаки, похожие на грипп, такие как головная боль и лихорадка. В тяжелых случаях пациенты могут получить серьезные неврологические проблемы, которые могут быть фатальными.
- Вирус Зика. Вирус обнаружен преимущественно в Северной и Южной Америке и Азии. Симптомы обычно незначительны, но у некоторых людей могут наблюдаться сыпь, зуд, боли в суставах, лихорадка, головная боль и боли в пояснице. Особо опасен для беременных женщин, поскольку вирус может передаваться от матери к ребенку и вызвать серьезные осложнения, такие как синдром Гийена-Барре и врожденный дефект микроцефалии у младенцев.