



Предупреждение туристам: В Европе и Турции распространяются две опасные инфекции

Путешественникам, отправляющимся в Европу и Турцию этим летом, эксперты советуют планировать свой отдых исходя из нового предупреждения. В большинстве европейских стран, включая популярные туристические маршруты, а также Турции, стремительно распространяются две опасные тропические инфекции – комариные лихорадки.



Согласно данным, опубликованным The Sun со ссылкой на отчеты специалистов по эпидемиям, комары, которые переносят смертельные заболевания, достигли новых территорий континента. Эксперты связывают этот негативный тренд с изменением климата, что вызывает частые волны тепла и наводнения.

Ученые выразили опасения о возможности распространения вирусов на другие европейские страны, что может привести к росту числа заболевших и смертей от тропических заболеваний, таких как денге и лихорадка Западного Нила. В этой связи они призвали путешественников и жителей пострадавших регионов принимать меры предосторожности – использовать репелленты, устанавливать защитные сетки в местах сна, спать в кондиционированных помещениях и носить одежду с длинными рукавами, не создавать застоя воды или избегать нахождения рядом с такими водоемами.



Эксперты также настоятельно призвали правительства принять необходимые меры для ликвидации источников стоячей воды, а также использовать безопасные для окружающей среды ларвициды. В своем обращении они сослались на доклад Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), из которого следует, что инвазивные виды комаров, которые переносят несколько смертельно опасных заболеваний – желтая лихорадка, Зика и вирус Западного Нила – распространены в 14 странах Евросоюза., что вдвое больше, чем 8-10 лет назад. Кроме того, эти насекомые уже проникли в Грузию и Турцию.



Представители Aedes albopictus, известный переносчик лихорадки денге и чикунгунья, были обнаружены в таких странах:

Австрия Албания Болгария Босния и Герцеговина Венгрия Германия Греция Грузия Испания Италия Кипр Македония Мальта Молдова Монако Португалия Румыния Сербия и Косово Словения Турция Украина Франция Хорватия Черногория Швейцария

Андреа Аммон, глава ECDC, отметила: “В последние годы мы наблюдаем географическое распространение инвазивных видов комаров в ранее незараженных районах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Если это продолжится, мы можем ожидать увеличения количества случаев и возможно смертей от таких болезней, как денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила. Поэтому необходимо сосредоточиться на борьбе с популяциями комаров, усилении мер эпидемиологического надзора и обеспечении соблюдения индивидуальных мер защиты”.



Также ECDC отметил в своем отчете, что в 2022 году было зарегистрировано 1.133 случая заражения вирусом Западного Нила, среди которых 92 случая стали смертельными, причем большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Только в континентальной части Европы было зарегистрировано около 71 случая местного заражения денге, что является значительным увеличением по сравнению с периодом с 2010 по 2021 год.



Согласно данным ECDC, полный список тропических заболеваний, ныне присутствующих в Европе и Турции, выглядит следующим образом: