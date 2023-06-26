Новости » Здоровье
комар
26.06.2023 20:37 Наталья Богинская

Предупреждение туристам: В Европе и Турции распространяются две опасные инфекции

Путешественникам, отправляющимся в Европу и Турцию этим летом, эксперты советуют планировать свой отдых исходя из нового предупреждения. В большинстве европейских стран, включая популярные туристические маршруты, а также Турции, стремительно распространяются две опасные тропические инфекции – комариные лихорадки.

Согласно данным, опубликованным The Sun со ссылкой на отчеты специалистов по эпидемиям, комары, которые переносят смертельные заболевания, достигли новых территорий континента. Эксперты связывают этот негативный тренд с изменением климата, что вызывает частые волны тепла и наводнения. 
Ученые выразили опасения о возможности распространения вирусов на другие европейские страны, что может привести к росту числа заболевших и смертей от тропических заболеваний, таких как денге и лихорадка Западного Нила. В этой связи они призвали путешественников и жителей пострадавших регионов принимать меры предосторожности – использовать репелленты, устанавливать защитные сетки в местах сна, спать в кондиционированных помещениях и носить одежду с длинными рукавами, не создавать застоя воды или избегать нахождения рядом с такими водоемами.

Эксперты также настоятельно призвали правительства принять необходимые меры для ликвидации источников стоячей воды, а также использовать безопасные для окружающей среды ларвициды. В своем обращении они сослались на доклад Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), из которого следует, что инвазивные виды комаров, которые переносят несколько смертельно опасных заболеваний – желтая лихорадка, Зика и вирус Западного Нила – распространены в 14 странах Евросоюза., что вдвое больше, чем 8-10 лет назад. Кроме того, эти насекомые уже проникли в Грузию и Турцию.

Представители Aedes albopictus, известный переносчик лихорадки денге и чикунгунья, были обнаружены в таких странах:

  1. Австрия
  2. Албания
  3. Болгария
  4. Босния и Герцеговина
  5. Венгрия
  6. Германия
  7. Греция
  8. Грузия
  9. Испания
  10. Италия
  11. Кипр
  12. Македония
  13. Мальта
  14. Молдова
  15. Монако
  16. Португалия
  17. Румыния
  18. Сербия и Косово
  19. Словения
  20. Турция
  21. Украина
  22. Франция
  23. Хорватия
  24. Черногория
  25. Швейцария
Андреа Аммон, глава ECDC, отметила: “В последние годы мы наблюдаем географическое распространение инвазивных видов комаров в ранее незараженных районах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Если это продолжится, мы можем ожидать увеличения количества случаев и возможно смертей от таких болезней, как денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила. Поэтому необходимо сосредоточиться на борьбе с популяциями комаров, усилении мер эпидемиологического надзора и обеспечении соблюдения индивидуальных мер защиты”.

Также ECDC отметил в своем отчете, что в 2022 году было зарегистрировано 1.133 случая заражения вирусом Западного Нила, среди которых 92 случая стали смертельными, причем большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Только в континентальной части Европы было зарегистрировано около 71 случая местного заражения денге, что является значительным увеличением по сравнению с периодом с 2010 по 2021 год.

Согласно данным ECDC, полный список тропических заболеваний, ныне присутствующих в Европе и Турции, выглядит следующим образом:
  • Лихорадка денге – тропическая инфекция, которая может вызвать сильную боль в мышцах и суставах. Приблизительно у каждого десятого инфицированного развивается тяжелая форма, которая может привести к шоку, внутреннему кровотечению и даже смерти.
  • Чикунгунья – вирусная инфекция, часто встречающаяся в Африке, Азии и Северной и Южной Америке. Вызывает повышение температуры, сильные боли в суставах, мышечные боли, головную боль, тошноту, усталость и сыпь. В единичных случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у пожилых людей.
  • Желтая лихорадка – это тропическая инфекция, поражающая печень и почки. Вирус вызывает сильные боли и тошноту, а в серьезных случаях может привести к желтухе и сердечной недостаточности.
  • Вирус Западного Нила. Большинство зараженных людей не проявляют симптомов, но в некоторых случаях возникают признаки, похожие на грипп, такие как головная боль и лихорадка. В тяжелых случаях пациенты могут получить серьезные неврологические проблемы, которые могут быть фатальными.
  • Вирус Зика. Вирус обнаружен преимущественно в Северной и Южной Америке и Азии. Симптомы обычно незначительны, но у некоторых людей могут наблюдаться сыпь, зуд, боли в суставах, лихорадка, головная боль и боли в пояснице. Особо опасен для беременных женщин, поскольку вирус может передаваться от матери к ребенку и вызвать серьезные осложнения, такие как синдром Гийена-Барре и врожденный дефект микроцефалии у младенцев.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы