



Представители ОАЭ и Марокко впервые посетят “Биомед Израиль”

Международная конференция “Биомед Израиль” по наукам о жизни и здравоохранению в отеле David InterContinental в Тель-Авиве с 16 по 18 мая 2023 года объявила сегодня, что впервые примет делегацию руководителей высшего звена из Абу-Даби, Дубая и Касабланки.



В рамках конференции будет проведено несколько мероприятий с участием старших специалистов в области здравоохранения партнеров соглашений Авраама. Значительное внимание иностранных делегаций уделяется сетевым и стратегическим партнерским встречам с коллегами из израильской экосистемы наук о жизни.



“Партнеры соглашений Авраама постоянно сотрудничают с Израилем, что приносит пользу пациентам по всему региону. Медицинский центр Шиба уже начал строительство современной больницы в Манаме, Бахрейн, а Teva Pharmaceuticals объединила усилия с Cooper Pharma в Марокко”, – говорит Сьюзен К. Финстон, старший советник Princeton Capital Advisors, сыгравшая важную роль в организации визита.



Сопредседатели “Биомед Израиль”, Рути Алон, основатель и генеральный директор Medstrada, доктор Ора Дар, старший эксперт по медицинским наукам и инновациям в области здравоохранения, и доктор Ниссим Дарвиш, управляющий генеральный партнер Eliraz Ventures, уделяют первоочередное внимание приему этих делегаций для развития сотрудничества в области наук о жизни на Ближнем Востоке с надеждой заложить ежегодную традицию.



“Благодаря партнерским отношениям и инновациям медицинские работники из стран-участниц Авраамского соглашения могут изменить лицо здравоохранения, предлагая преимущества для пациентов на Ближнем Востоке и за его пределами”, – надеется доктор Дарвиш.



“Биомед Израиль” уже 21 год является крупнейшей и ведущей встречей медицинских работников из Израиля с их международными коллегами и партнерами, которые собираются вместе в течение трех дней для интенсивных дискуссий и налаживания контактов, чтобы открыть для себя возможности для бизнеса и развивать партнерские отношения.



Конференция привлекает тысячи лидеров отрасли, ученых, инженеров, врачей и инвесторов из более чем 45 стран. Как и в предыдущие годы, сотни израильских медико-биологических компаний представят и продемонстрируют свои инновационные продукты и технологии. Конференция исследует и стремится стимулировать инновации и тенденции, которые формируют будущее систем здравоохранения и наук о жизни.