



Представители израильской больницы "Шиба" встретились с Кличко

Представители израильского медицинского центра "Шиба" встретились с мэром Киева Виталием Кличко.



Информацию об этом подтвердил посол Израиля Михаил Бродский.



"С руководством медицинского центра "Шиба - Тель ха-Шомер" и почетным консулом Украины в Израиле Офером Кержнером встретились с мэром Виталием Кличко и обсудили участие израильских медиков в создание центра физической и психологической реабилитации в Киеве. Израильский опыт реабилитации будет представлен на израильско-украинском саммите во Львове 30 мая", - сообщил Бродский.



По данным The Times of Israel, официальные представители "Шиба" рассматривают возможность обучения местных специалистов физической и психологической реабилитации, особенно для солдат ВСУ.



Бродский пояснил в интервью изданию, что существует вероятность того, что в будущем в Украине появится отдельный израильский реабилитационный центр.



30 мая посольство проведет во Львове конференцию, на которой представители медицинских и реабилитационных центров Израиля продемонстрируют свои возможности и встретятся с украинскими официальными лицами, чтобы понять потребности страны. Ожидается, что первые леди обеих стран примут участие в видеоконференции.





