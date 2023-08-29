



Правозащитники - больницам Израиля: помогите украинским беженцам

Ассоциация "Врачи за права человека" призвали руководителей государственных больниц в Израиле не отказывать в медпомощи украинским беженцам.



Соответствующее заявление было сделано на фоне того, что израильское правительство до сих пор не сдержало свое обещание по поводу возобновления финансирования медицинских услуг для украинцев.



Правозащитники отметили, что более 100 беженцев из Украины поступили в больницы за последние две недели. Они до сих пор не получили ответов относительно лечения.



Что примечательно, среди пациентов есть больные раком и "сердечники", которые очень нуждаются в медицинской помощи.

