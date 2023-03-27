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Министерство здравоохранения заявляет, что уважает право на забастовку
27.03.2023 11:43 Наталья Богинская

Министерство здравоохранения заявляет, что уважает право на забастовку

Министерство здравоохранения уважает право на забастовку. Специалисты Министерства находятся в контакте со всеми руководителями больниц, больничными кассами и руководителями медицинской системы, чтобы гарантировать, что медицинская помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.
 
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор Министерства здравоохранения: "Система здравоохранения является зеркальным отражением израильского общества, и проблемы социальной структуре также находит свое выражение в системе. Мы будем и впредь следить за тем, чтобы система работала без каких-либо немедицинских соображений. Я надеюсь, что в скором времени будет найден выход из кризиса, в котором находится страна, что позволит вернуть систему к полноценному функционированию".
 
Шира Соломон
пресс-секретарь Минздрава
 

 

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