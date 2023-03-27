



Министерство здравоохранения заявляет, что уважает право на забастовку

Министерство здравоохранения уважает право на забастовку. Специалисты Министерства находятся в контакте со всеми руководителями больниц, больничными кассами и руководителями медицинской системы, чтобы гарантировать, что медицинская помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.



Моше Бар Симан Тов, генеральный директор Министерства здравоохранения: "Система здравоохранения является зеркальным отражением израильского общества, и проблемы социальной структуре также находит свое выражение в системе. Мы будем и впредь следить за тем, чтобы система работала без каких-либо немедицинских соображений. Я надеюсь, что в скором времени будет найден выход из кризиса, в котором находится страна, что позволит вернуть систему к полноценному функционированию".



Шира Соломон

пресс-секретарь Минздрава





