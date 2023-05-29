



Повторное нагревание риса может вызвать смертельную болезнь

Рис может создать идеальные условия для роста потенциально опасных бактерий. Bacillus cereus, среди других бактерий, часто встречается на сыром рисе. Одного кипячения риса недостаточно, чтобы убить его, потому что он производит споры, которые могут переносить жару. После приготовления рис, оставленный при комнатной температуре, может содержать различные бактерии, поскольку они размножаются и выделяют вредные токсины, что иногда приводит к пищевому отравлению B. cereus, также известному как “синдром жареного риса”.



Хотя промывание риса может изменить его текстуру и избавить от насекомых или тяжелых металлов, скрывающихся между зернами, оно не избавит от B. cereus, потому, что бактерии находятся в зернах. После варки рис следует подавать сразу же в приготовленном виде или быстро остудить его и положить в контейнере в холодильник или морозильник. Не стоитоставлять приготовленный рис на улице более чем на час.



Оставшийся рис можно разогревать в СВЧ, жарить или готовить на пару во время разогрева, но это безопасно только в том случае, если приготовленный рис был правильно охлажден и хранился. Это связано с тем, что нагревание, охлаждение и снова нагревание дает вредным бактериям, таким как B. cereus, прекрасную возможность для роста, увеличивая вероятность развития “синдрома жареного риса”.



Пищевое отравление B. cereus в тяжелых случаях может привести к летальному исходу, и, хотя оно стало известно как “синдром жареного риса”, оно также может возникать с другими продуктами, такими как макароны. “Синдром жареного риса” часто проявляется рвотой и диареей, вызванными токсином, который B. cereus вырабатывает по мере роста. В большинстве случаев заболевание пройдет в течение дня или двух, но у некоторых людей оно может прогрессировать и даже привести к летальному исходу.



Антибиотики в этом случае неэффективны, потому что болезнь вызывает токсин, а не бактерии, поэтому лечение, в основном, направлено на восполнение жидкости до тех пор, пока не пройдут наихудшие симптомы со стороны пищеварительной системы.



Поэтому профилактика – лучшая защита.