



Последние дни каденции Горовиц посвятил борьбе за гендерное самоопределение

По сообщению Аруц Шева, министр здравоохранения Ницан Горовиц последние дни своей работы на посту министра здравоохранения посвятил маневру, который сделает процесс изменения пола более доступным для тех, кто в этом заинтересован.



В ближайшие дни руководителям больниц и фондов здравоохранения будет разослан циркуляр на тему "Изменение пола - изменение полового признака в регистре населения; работа клиник по изменению пола; операции по изменению пола".



Согласно циркуляру, который еще не вступил в силу, человек, желающий изменить запись своего пола в регистре населения, сможет сделать это, отправив форму заявления, и без необходимости являться в соответствующую комиссию и получать от нее одобрение.



В разделе 6.1 циркуляра говорится следующее: "Выдача государственного сертификата с целью изменения регистрации пола в регистре населения осуществляется на основании самоопределения заявителя и подается на бланке заявления, приведенном в Приложении А. Выдача разрешения на изменение регистрации пола не ставится в зависимость от проведения медицинских процедур по изменению пола, включая гормональную терапию".



Министерство здравоохранения опубликовало циркуляр и призвало общественность представить свои комментарии до 16 ноября 2022 года. Объявление Министерства здравоохранения гласит: "Комментарии к тексту циркуляра можно направлять до 16.11.2022 г. г-же Ципи Хурвиц, директору Департамента руководящих принципов и процедур, по адресу: [email protected]".

