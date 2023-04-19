



После смерти подростка Минздрав инвестирует кампанию против электронных сигарет

После смерти 16-летнего Медана Келлера министерство здравоохранения Израиля решило инвестировать в кампанию, освещающую опасность электронных сигарет, сообщает Israel Hayom.



Кампания, первая в своем роде, обойдется в 1,5 миллиона шекелей и будет направлена ​​на всестороннее образование как родителей, так и подростков. Среди прочего, инициатива будет включать в себя освещение рпоблемы в социальных сетях в координации с Министерством образования, руководством родителей, Национальным советом студентов и другими организациями.



Несмотря на то, что электронные сигареты стали популярными четыре года назад, а их производители регулярно нацеливаются на несовершеннолетних, до сих пор не проводилось ни одной кампании, направленной на защиту несовершеннолетних. Кроме того, отсутствуют программы помощи несовершеннолетним в борьбе с пагубной привычкой – все программы больничных касс, а также горячая линия ориентированы на совершеннолетних курильщиков. При этом в Минздраве отмечают, что уже разрабатывается программа помощи подросткам в отказе от электронных сигарет.



На заседании Комитета по борьбе с наркотиками и алкоголем во вторник были представлены данные, согласно которым 10% десятиклассников, 4,4% семи- и восьмиклассников и 3% шестиклассников уже пробовали электронные сигареты. В арабском секторе цифры еще выше: каждый третий подросток пробовал курить.



Данные Министерства здравоохранения показывают, что в Израиле каждый седьмой подросток в возрасте 14-17 лет курил электронную сигарету в прошлом месяце. И в США, и в Великобритании статистика показывает подобные цифры.



Теперь Комитет проведет специальное обсуждение мероприятий по предотвращению вреда, связанного с курением. Обсуждение будет включать предложения относительно дополнительных шагов, которые могут помочь ограничить использование электронных сигарет.



"Мы, профессионалы, сделаем все, чтобы предотвратить следующую смерть", — сказал д-р Эфрат Афлало, глава отдела Министерства здравоохранения, отвечающего за укрепление здоровья. — "Смерть Медана в результате коллапса легких стала тревожным звонком. Электронные сигареты очень опасны. Курение среди подростков — это поведение, которое можно предотвратить".

