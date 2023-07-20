



После операции на сердце у пациента спросили зачем он голосовал за Биб



Радио 103FM рассказало о диком случае в больнице Вольфсон, Холон.



Карин Ямин рассказала о том, что произошло с ее отцом, Йешуа.



Отцу сделали операцию на сердце.



Карин рассказывает: "После операции врач спросил моего отца, за кого он голосовал на выборах. Мой отец ответил ему "Биби", после чего врач вышел из палаты и вернулся, чтобы спросить "что тебе дал Биби". Отец был очень напряжен этой ситуацией. Я отправила жалобу в больницу, я не буду молчать".