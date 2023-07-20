Новости » Здоровье
20.07.2023 13:25 Аркадий Бочаровский

После операции на сердце у пациента спросили зачем он голосовал за Биб


Радио 103FM рассказало о диком случае в больнице Вольфсон, Холон.

Карин Ямин рассказала о том, что произошло с ее отцом, Йешуа.

Отцу сделали операцию на сердце.

Карин рассказывает: "После операции врач спросил моего отца, за кого он голосовал на выборах. Мой отец ответил ему "Биби", после чего врач вышел из палаты и вернулся, чтобы спросить "что тебе дал Биби". Отец был очень напряжен этой ситуацией. Я отправила жалобу в больницу, я не буду молчать".

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