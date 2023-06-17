



После 25 лет лечения бесплодия женщина родила в 53 года

После 25 лет безуспешных попыток и лечения бесплодия, которое стоило не менее 125 000 долларов США, Хелен Далглиш родила своего первого ребенка в возрасте 53 лет.



Даже сейчас, когда она смотрит на свою дочь Дейзи, ей трудно поверить, что это наконец случилось.



После 25 лет попыток Хелен Далглиш, наконец, стала матерью в возрасте 53 лет. Новоиспеченная мать из Глазго, Шотландия, пережила 21 неудачный цикл ЭКО стоимостью почти 124 500 долларов, прежде чем, наконец, забеременела своей дочерью Дейзи, которая родился в сентябре 2022 года.



Далглиш, которая начала пытаться забеременеть в свои 20 лет, призналась, что начала терять надежду, потратив столько лет своей жизни на попытки.

“Даже сейчас, когда я смотрю на нее, я не могу поверить, что я мать, — добавила она. - Это сюрреалистично”.



Даглиш жила на Кипре со своим тогдашним мужем, когда она впервые начала попытки забеременеть в возрасте 28 лет. В конце концов они вернулись в Шотландию, когда у пары была диагностирована “необъяснимая проблема с фертильностью”, поскольку тесты не смогли найти источник бесплодия Даглиш.

Они прошли первый этап бесплатного оплодотворения через Национальную службу здравоохранения Великобритании. Когда это не удалось, они потратили остаток своих сбережений на лечение бесплодия, позже обнаружив, что перенос эмбриона не удался, потому что у Далглиш наклонена матка . Тем не менее, она продолжала пробовать лечение бесплодия, даже пытаясь стать донором яйцеклеток, у нее было три тяжелых выкидыша.



Какими бы утомительными ни были испытания в эмоциональном, физическом и финансовом плане, Далглиш говорит, что всегда знала, что ей суждено стать матерью.



“Меня поддерживало то, что я продолжала видеть своего ребенка мысленным взором, — говорит она. - Я пыталась игнорировать это, иногда я говорила себе: Перестань наказывать себя и подвергать свое тело всему этому, потому что каждая неудачная попытка опустошает тебя. Это похоже на смерть, — продолжила она. - Я впадалa в депрессию на несколько недель, но потом я бралa себя в руки и говорилa, что если я хочу, я должна продолжать и перезагружаться”.



Только после того, как Хелен и ее нынешний партнер вернулись на Кипр, она, наконец, смогла увидеть положительный тест на беременность с помощью нового центра по лечению бесплодия на северном побережье страны. После их второй попытки с клиникой она смогла выносить ребенка.



“Я даже не собиралась делать последнюю процедуру”, — признается она. Ее отец тяжело болел дома в Шотландии и скончался, однако по просьбе скорбящей матери Хелен осталась и прошла дополнительное лечение. “Перед смертью папа спросил у мамы, что он может послать ей с небес, и она сказала: “Пожалуйста, пришли Хелен ребенка”, — сквозь слезы вспоминает Далглиш.



Хотя это была тяжелая беременность с диабетом и преэклампсией, она знала, в сентябре она родила Дейзи Грейс. “Это произошло спустя 25 лет. Это поразило меня, когда я меньше всего этого ожидалa”.



