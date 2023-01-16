



Популярные напитки увеличивают риск рака кишечника

Популярные подслащенные напитки могут вдвое увеличить риск рака кишечника у взрослых, которые выпивают их более двух в день.



Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Gut.



Ученые выявили связь между подслащенными сахаром напитками и развитием этой смертоносной болезни. Выяснилось, что взрослые, особенно женщины, ежедневно употребляющие по две или более порции, чтобы утолить жажду, удваивают риск развития рака кишечника до 50 лет.



Серьезную угрозу представляют газировка, безалкогольные, спортивные напитки, со вкусом фруктов и энергетики.